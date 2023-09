Sumpta quisquiliis: Aeolus Satellite Tellurem praecipitat in Reentry dispensata

Space Agency Europaea (ESA) novam animationem dimisit ostendens ultima momenta spatii Aeoli, quod suum reenter in atmosphaeram Telluris continentem fecit. Animatio, utens octo ultimis imaginibus a satellite sumptis, fabricata ostendit navicularum iactationem et incendium in exitium igneum. Hae imagines ab Semita et Imaging Radar (TIRA), spatium observationis terunt in Germania captae sunt.

Aeolus Terram quinquennium orbitans fuerat, ventos planetae in scala globali metiens. Sed satelles e esca currit et cum gravitate atmosphaerica trahebatur et trahebatur. In unico nisu pugnandi obstantia exitus spatii crescentis, ESA ad satellitem reintentionem adiuvandam perficit.

Reentry seriem decursionum implicavit quae orbitam Aeoli deposuit ab circiter 199 milia ad tantum 75 milia supra Terram. Ad 2:40 post meridiem, satelles globus factus est, per atmosphaeram Telluris cadens. OESA Spatium Debris Officium ultimum descensus perscrutatus est.

Reentry aeoli gubernata spatii fugae et responsales operationes sustineri demonstrat. Turma missionis apud satellitem quam diutissime mansit, reditum suum gubernans et responsalem dispositionem praestans. Ut Thomaso Parrinello, Aeolus procurator missio- nis, dixit, "haec imagines sunt nobis supremum vale missioni omnes fallunt, sed legatum vivit."

Haec moderata reentry spatii navigii notabilis gradus est ad obstantia spatii minuendam et ad diuturnum tempus sustinendum activitatis spatii.

Source: ESA (European Space Agency)