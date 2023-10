Partes venti in Groenlandiae et Ice schedae Antarcticae

In bello contra mutationem climatis, impulsus in urbibus maritimis ab ortu maris gradus necessarius est. Cum virtute Mumbai et New York submergendi similes fontes aquarum intellectus pendet.

Glacies schedae in Groenlandia et Antarctica, praeterquam a montibus glacialibus tetrici, satis continentes aquam gelidam ad gradus maris per 210 pedes elevandos. Dolendum sane, hae regiones calefactione globali gravissime afficiuntur.

Dum temperaturas aeris insigniter in Groenlandia surrexerunt, superans 3.8°C ab annis 1990, ventus etiam confert accelerato schedae liquescentis glaciei. Novum studium indicat Foehn et Katabatic ventos, qui aerem calidum descendendo in molibus flaverint, maiorem ictum in scheda glaciei in utraque Groenlandia et Antarctica liquescentem habere.

In duobus decenniis horum ventorum auctoritas in schedae glaciei Groenlandiae per circiter 10% aucta est. Effectus tamen eorum in scheda antarctica glaciei per 32% decrevit. Haec differentia imprimis ob varias vias versatur in hemisphaeriis septentrionalibus et meridionalibus. Groenlandia ita calida facta est ut ventus iam non sit necessarius, cum sola lux substantialem in regione liquefaciens effectum habet.

Oscillatio Atlantica Septentrionalis, notabile phaenomenon tempestatum vim ac directionem ventorum et tempestatum regens, munus etiam in hac disparitate egit. Transpositio ad tempus positivum per Groenlandiam et alias regiones arcticas calidiorem aerem intulit, processus liquescens augendo.

Ex altera parte, tota superficies in Antarctica liquescit ab circiter 15% cum 2000. Hoc tribui potest 32% reductioni in ventos declivi in ​​peninsulam et emendationem in ozonis regionis, quae calorem e Sole haurit. et ab ulteriore prostrati superficiem tuetur.

Cum reductione ventorum in Antarctica liquefactione quasi evolutionis positivae videri possit, inclinatio liquatio periculum adhuc ponit. Antarctica ruina duorum cauterum vulnerabilium iam experta est, quae si inclinatio continuat, globalem oceanum aquae circulationes formas perturbare potuit, graves consecutiones pro climate Telluris ducens.

Ambo Groenlandia et Antarctica insignes sunt contributores ad gradus maris exorientes, et magna vigilantia et prementibus glaciem dissolutum est crucialus. Relatione inter ventum et glaciem intellegens in contextu climatis mutationis essentialis est ad praedicendum gradum maris ortum et eius impulsum in planeta.

Source: Geophysical Research Letters