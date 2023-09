Einstein Theoria Gravitatis: Inquisitio de Deviationibus

Einstein theoria gravitatis, quae relativa generalis nota est, ultra saeculum incredibiliter felix fuit. Tamen defectus theoreticos habet, praesertim cum ad singularitates spatii spatia nigri foraminum et ipsum Big Bang advenit.

Dissimiles theoriae ceteras fundamentales copias in physica describentes relativitas generalis solum in gravitate infirma probata est. Hoc significat quod deviationes a relativo generali adhuc possibilis sunt nec plene exploratae sunt in universo. Physici theoretici credunt deviationes a relativo generali debere fieri.

Possibile est solutionem relativitatis generalis defectibus incorporare quantum mechanicas, quae squamulae minutissimae applicat. Quantum physicae innuit particulas de fluctibus potius quam punctis cogitari, et Heisenberg principium dubitationis ponit certa paria quantitatum, ut situs et velocitas, non posse exactissime sciri.

Conatus ad relativum generalem et quantum- physicam deflexiones ab Einstein theoria deviationes induxerunt, significans non posse esse ultimam theoriam gravitatis. Arthur Eddington, qui relativum generalem in eclipsis solis 1919 clarissime comprobavit, paulo post eius introductionem alterutrum investigare coepit.

Cosmologia magnas partes agit in studio gravitatis theoriarum. Exemplar -Cold Dark Materia (ΛCDM) vexillum exemplar cosmologiae facta est, sed incompleta et inconveniens est ex prospectu theoretico. Obscura industria introducta est ad accelerationem expansionis cosmicae explicandam et est elementum essentiale exemplar CDM. Sed natura energiae obscurae mysterium manet, et exsistentia eius corporis iustificatione caret.

Alterum energiae obscurae constantem cosmologicum est, sed requirere subtiliter ad observationes cosmologicas aptare. Fieri potest ut hae molestias oriantur ut observationes cosmologicae in relativam generalem aptare possint, quam exsistentiam energiae obscurae arcanae.

Investigatio errorum ab Einstein theoria gravitatis pergit ut physici explorant theorias alternativas et naturam universi comprehendere contendunt.