Articulus recens in Science Promovetur mundum crurum erucarum explorat. Primo aspectu, potest poni quod crurum erucae simpliciter sunt Chubby propter insatiabilem appetitum, sed per ulteriorem inquisitionem, patet quod haec crura alio proposito omnino inserviunt.

Quae videntur esse cruribus chubby in rubigo revera fictis cruribus quae "prolega". Hae nubes carnium stubbyae circa bruchum adiuvant, dum vera crura, iuxta suam faciem sita, metamorphosi dedicatae sunt, et demum in adultas crura tineae vel papilionis crescunt.

Idea crus definiri potest tam anatomia quam functione, movet interrogationes philosophicas circa id quod "realis" facit. Num corpus structura corporis definiri debet, an crus functionis talis definiri potest etiamsi traditionibus cruris careat?

Haec inventio haud plane miranda est in arthropodorum mundo, quae nota sunt cruribus articulariis. Insecta et aliae arthropodas saepe crura sua ad varia opera rejiciunt. Aquae cauponibus crura in paddles mutaverunt, scarabaeorum fimo cruribus ad malleolos utuntur, et domus centipedes cruribus molares ad venenum injiciendum mutaverunt.

In brucus, hae fictae crura ancorae sunt, permittens creaturam in superficiebus incedentem adhaerere. Erucae abducere et affigere prolegationes, ut se in medium propellant, pads hamatis utentes crochets vocati ad extremum cuiusque cruris ad tenacitatem consequendam. Genera evolutionis harum fictorum crurum responsales cum crustaceis communicantur, quatenus nexus evolutionis inter diversas species referuntur.

In genere loquendo, notio realitatis multum momenti pro his appendicibus non potest, aliquid quaerit de his cruribus transeuntibus. Eruca crura breves vitae sunt, solum in scenis larvalibus existentibus antequam metamorphosin subeant. Proximo itaque tempore bruchum inveneris, momentum ad cognoscendum hos artus lubricos et unicam aptationem ad motum localem.

Fontes: Scientia Promovetur

Proleg: Fictus cruris eruca invenitur, quae ad motus adhibetur.

Pedes thoracici: Verae crurum erucae, iuxta faciem eius sita, quae tandem in adultis cruribus tineae vel papilionis crescunt.

Crochet: Codex hamatis in extremitate prolegi erucae praesens est, quod eius tenacitatem in superficiebus adiuvat.

Codex hamatis in extremitate prolegi erucae praesens est, quod eius tenacitatem in superficiebus adiuvat. Arthropoda: Phylum animalium invertebratorum crurum articulatarum propria.