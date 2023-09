In recenti studio cui titulus "Quando fuerunt primi Exocontinentes?", Jane Greaves, professor astrologiae in Universitate Cardiff, formationem continentium in universo explorat. Continentes non sunt stabiles; "natant" super pallium Telluris ob calorem e core planetae. Hic perpetuus continentium motus est phaenomena quae ducit ad tectonicas laminas.

Ocreae intellegere intendebant quando primae continentes formatae sunt et quomodo haec notitia iuvare posset in quaerendo mundos habitabiles. Perspectans praesentiam lamellarum tectonicarum in planetis petrosis, verisimilitudinem continentium investigare conatus est. Calor munus crucialit in hoc processu, ut planetae in nucleo satis calefacto magis verisimile habere laminam tectonicam activam.

Fundata in eius studio stellarum et formationis planetariae, ocreae tabulae tectonicae Telluris abhinc circiter 3 miliardis annos incipiebant, quod est circiter 9.5 miliardis annorum post inceptionem universitatis. Illa etiam invenit primas continentes stellas in tenui disco apparuisse, quae sunt relative iuniores et metallitatem altiorem habent, circiter 2 miliarda annorum ante continentes Telluris. E contra, discus densus stellarum, quae maiores sunt et metallo-pauperes, continentium existentiam circa 4 ad 5 miliardis annorum maturius quam Telluris significabant.

Interestingly, ocreae continentes tardius in aliis planetis Terrae comparatis formant. Praesentia optimalis caloris necessaria est ad formationem continentem inchoandam. Ideo Ocreae suggerit stellas inferiore metallicitate quam Sol potentia ducere ad inventionem exoplaneta habitabilium cum continentibus.

Hoc studium novas aditus astrologorum aperit ad explorandum et auget intellectum formationis continentium in universo. Systema planetarum et condiciones ad formationem continentem necessarias studentes, scientias mundos habitabiles ultra nostros investigare potest.

