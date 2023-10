Chandrayaan-III, missio lunaris Indici, appellata est prosperitas, quamvis quibusdam minoribus incommodis occurreret. Biduo post portum Vikram descensorium et piraticum piraticum in Luna, instrumentum in tabula piratica momentaneum nigrum experti sunt. Santosh Vadawale, investigator principalis Alpha Particuli X-Ray Spectrometri (APXS), explicavit nigrum ex nuper additamento securitatis causatum esse, quod inadvertenter de imperio APXS avertendum est. Sed culpa celeriter emendata est et instrumentum feliciter in- situm analysin lunae soli et saxa peractum est.

Contra nuntiationes dicentes Vikram descensorem et Pragyan piratam expectatos esse in secundo die lunae, Vadawale declaravit numquam se facturos esse. Sessionem alloquens apud Institutum Tata Investigationis Fundamentalis (TIFR), Vadawale inculcavit missionem revera successum esse completum. Praeterea affirmavit Chandrayaan-3 payloads datas scientificas optimas paravisse, cum APXS cedentes informationes phantasticas quae nunc in specie explicantur.

Chandrayaan-3 missio procul dubio notabile lapidem in spatio Indiae explorationis inceptis notavit. glitches in operatione missionis congressi sunt typicam in tam multiplicibus missionibus quam eius gestae non obumbrant. Prospera opera APXS et magni pretii notitias scientificas e superficie lunae collectas conferunt ad nostram intelligentiam geologiae lunaris progrediendam et viam sternunt ad missiones futurae lunares.

sources:

- Santosh Vadawale, inquisitor principalis Alpha Particuli X-Ray Spectrometer (APXS)

- Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)