Antarctica in mari glaciei maris coverage quater in praeteritis octo annis recordum humilem expertus est secundum Corporation Australiae radiophonicae (ABC). Dissimilis annis superioribus, glacies tempore hiemis currenti non est rursus formata, extensa spatia antarctici oram glaciei liberae relinquens. Hoc inauditum phaenomenon valde abhorret naturaliter accidere, ut ab oceanographo physico Edward Doddridge declaravit, qui eam quasi "quinque-sigma eventum" describit cum dissident circa semel singulis 7.5 miliones annorum evenire.

Physici declinationem glaciei gradus attribuunt aquis Oceani calidioribus et exemplaria tempestatum altiorum energiae, quae processus liquescens in Antarctica accelerat. Haec deminutio in gelu coverage significantes implicationes habet pro Albedo Telluris, quae est copia lucis a superficie planetae magis quam absorpta. Altior albedo ob glaciem magis retardat calefactionem effectus solis. Tamen, cum gradus glaciei declinant, planeta plus caloris haurire incipit, ducens ad calefactionem globalem augendam.

Effectus insigniter calidioris ambitus altae et longinquae essent. Salus humana, fontes cibi globalis, agriculturae, et oecosystematis essentialis sicut pluviae silvae omnes afficiuntur. Celeri et ampla calefactio globalis proveniens ex glaciei polaris liquefactione effectus in planeta devastare potuit.

Propositum est compellare exitum glaciei maris in Antarctica declivi et actionem immediatam sumere ad impulsus calefactionis globalis mitigandam. Hoc includit emissiones gas CONSERVATORIUM minuendo et consilia fovendo ad protegendum et restituendum glaciem coverage. Inventiones ab hac investigatione quasi vigiliam vocant ad urgentem necessitatem cooperationis globalis et mensuras proactiva ad mutationem climatis pugnandam.

definitiones:

– Albedo: Albedo refert ad quantitatem lucis per superficiem Telluris reflexam.

– Mare Ice: Mare glaciale est glaciale marinis quod formas et in superficie Oceani innatat.

sources:

- Australia Broadcasting Corporation (ABC)