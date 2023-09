Recens studium a phisicis gestum patefecit pressuris aereis bullis in glacie comprehensis munus insignem ludere in accessu glacialium accelerando. Per processum liquatum, billions harum bullarum in aquam eruperunt, causantes currentes tumultuosos qui aquam calidam in contactum cum glacie afferunt. Hoc phaenomenon in molibus aquaticis praecipue observatur, quae magnas quantitates glaciei in mare emittunt.

Glaciologist Erin Pettit et turma eius in Universitate Civitatis Oregon in Alaska studium gesserunt, ubi molibus supra 70 miliarda talentorum glaciei quolibet anno amittunt. Hoc detrimentum in globaliter maris orientem confert. Inquisitores invenerunt bullas minimas aeris causare glaciem in aquis aestivis molibus ad ratem ocius liquescere. Ut glaciem dissolvit, bullae orientales aquam celerius trahunt, unde fit in incremento sexplici celeritatis fluxus respectu bullae liberorum glaciei.

Studio suggerit impulsum harum bullarum in glaciali liquefactione graves consectarias habere posse. Inventiones non solum ad intelligentiam nostram mutationis climatis emendare sed etiam in copia sigillorum in quibusdam Alaskan fjords declinationem explicare potuerunt.

Molesti inveniuntur repleti miliones bullarum minimarum aeris, compressae usque ad XX vicibus pressionis atmosphaerae Telluris. Hae bullae creantur sicut nix super mille annos cumulat et comprimit in glaciem. Turma Pettit de exitu bullae divitae glaciei ex aqua aestuosa in Tlingit glacie vocato Xeitl Sít et eius liquefactionem in piscina marina aqua marina repleta observavit. Glacies glacialis 20 temporibus velocior dissolvitur quam glacies bulla-libera propter ecursus ortuarum a praesentia bullarum causatorum.

Studium, in ephemeride Naturae Geoscientiae editum, perspicientia praebet in "snap, crepitare, et pop" sonos iuxta molibus expositas. Hae crepitus inventus est effectus bullarum aeris ex glacie liquescens. Investigatio suggerit bullas miscere limitem stratum aquae frigidae, quae glaciem glacialem ex aqua calidiore typice insulat, demum glaciem oceanorum calidioribus exponendo.

Ulterior investigatio requiritur ad intellegendum quantum ictum harum bullarum in molibus in aliis regionibus, sicut Antarctica. Tamen inventa urgentem urgentem necessitatem appellandi accelerans glacialium declinationem et partes significantes hae bullae parvae aeris in processu ludunt.

