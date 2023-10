Die 4 mensis Maii 2022 Inspectio NASA descensorium fundamento in Marte inventam fecit. Res 4.7 magnitudine commota detexit a distantia errantium 2,000 chiliometrorum. Eventus hic, notus S1222a, fuit maxima commotio in Planeta Rubra, ac in qualibet alia tellure praeter Terram.

Dum magnitudo 4.7 per signa Telluris non potest significans, adhuc erat facinus impressivum considerans Martem laminas tectonicas non collidentes. Scientistae initio crediderunt motum a meteorite fragore causatum esse, cum similes notas ostenderet meteoritis impactibus minoribus in motu motuum excitatarum. Nihilominus sine ullo crateres recentes vel signa impulsui eos adducebant ad explicationes alternativas explorandas.

Post analysing notitias a variis satellitibus instructas NASA, Tractus spatialis Europaeus, Foederati Arabes Emirates Tractus Agency, Indici Tractus Research Organizationis, et Administration Spatium Nationale Sinarum, phisici novam theoriam proposuerunt. Putaverunt motus effectum esse copiarum tectonicarum in crusta una Martia agentis.

Dissimilis Terra, quae plures laminas tectonicas habet, Martis crusta unum quiddam est. Nihilominus subiicitur viribus geologicis internis, etiam refrigerantibus et detrectandis, quae vim facere possunt intra crustam planetae. Dimissio huius accentus verisimile urget actionem seismicam quae in S1222 commotione observatur.

Dum rationes accuratae post eventum harum passionum ignotae manent, inventio S1222a signanter intellectum nostrum actionis Martiae seismicae provexit. Constantinos Charalambous, auctor studii, spem de processu tectonico Martio ulterius explicando expressit.

Cum NASA suum propositum persequitur ut homines ad Martem mittat, comprehendens loca ubi hae passiones eveniunt in determinandis locis idoneis pro potentiis bases futuras. Inspectio descensoria, quae in Martem anno 2018 appulit, munus instrumentalem egit in colligendis de Martia crusta, pallio, et core. Priusquam de potentia excurrat, missio Inspectio circa 1,300 motus exposita est, inter eventus significantes S1222.

Deprehensio huius motus inauditi confirmat subtiliter praedictiones ab Inspectu team ante missionem factam. Inaestimabiles perceptiones praebet in actuositatis seismicis et processibus tectonicis Martis, qui docti gradum propius ad intellegendam hanc planetam teneant.

sources:

- NASA

- Reuters