California Grid Operator Preparat Decline in Generatione Solaria Per Eclipse Solis

In California Systema Independentis Operator (CAISO) significantem reductionem in renovabili generatione anticipat durante eclipsis solis annularis die 14 Octobris. Cum generationis solaris-Lorem rationes maioris copiae in meridiano fastigio, eclipsis expectatur ut stabilitatem craticulam incurrant.

Renovationes faciunt circiter 70% copiam copiarum inter meridiem, cum solaribus supra 80% generationis renovandae conferentes. CAISO breve tempus praenuntians turmam praenuntiat declinationem 9.374 GW in craticulas innovationes generationis in eclipsis, cum onus crassum crescet per 2.374 GW.

Eclipsis regionum Occidentalium Energy Imbalance Market (WEIM) afficiet, variis temporibus ac magnitudinibus impulsus. California Librans auctoritati Area, exempli gratia, experietur solem vndique obscurationem a 68% ad 89%, secundum situm. Interstate et intrastate gasorum instructorum, sicut hydro et machinae opes, convocabuntur ut adiuvent amplis aggeres generationis.

CAISO colabit cum Reliability Coordinator West, utilitas societatum distributio, et WEIM entia ad operas mercatus stabilis et certas operationes systematis die eclipsis praestabunt.

Consilium Electric Reliability Texas (ERCOT) in classe gasi confidet ad restitutionem generationis solaris per eclipsin emendandam. Aliae regiones, ut Pacificus Northwest, praeveniunt fluctuationes in generatione et oneribus, sed nullam ictum in constantiam exspectant.

Ab anno 2017, capacitas solaris in US signanter crevit, eclipsis huius anni magis impacta faciens. CAISO craticulae et patulae capacitatis solaris auctae sunt 6.5 GW et 8.55 GW, respectively, dum craticulae craticulae et patulae solaris apud 9.414 GW et 5.720 GW, respective.

CAISO effectus eclipsis solis 2023 cum latiore ambitu aestimat, quod nunc fidem praebet coordinationis officia pluribus locis in Interconnexione Occidentis aequantis. Aucto internexu eget Occidentis, entia possunt his connexionibus et relationibus uti ad certas operationes conservandas et facultates optimize in eclipsis.

California US in capacitate solaris ducit, cum 17.934 GW a fine Q2 inauguratus est. CAISO fluxum electricitatis circa 80% Californiae et parvam portionem Nevada administrat.

Fontes: CAISO, NASA, American Tersus Power Association