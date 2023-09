The Carentia Nigri Scientistae Britannici: Oratio Racismi Institutionis in Scientia

Publice, non sunt professores chemiae nigrae vel physicae in UK, qui multi phisici ad disputandum ducunt scientias UK ex institutione racist. Regia Societas, vetustissima academiae scientificae in mundo, id mutare studet cum novo consilio fundendo destinato ut alumni PhD nigrum sustineat in sequendis curriculis in academica investigatione ac tandem professoribus fiendis. Consilium providebit usque ad 690,000 libras in sumptu ad quinque socios singulis annis.

Dr Mark Richards, physicus inquisitor et lector in Collegio Caesareo Londiniensi, et Robertus Mokaya professor, chemiae materiarum peritus in universitate Nottinghamiae, lucem in hac re illustrant. Quamvis Mokaya professor chemiae ab 2008 fuerit, publice non est secundum statistica a Superiore Institutione Statistica Agency collecta (HESA). HESA numeros ad quinque proximas circumducit, sic Mokaya rotundus ad nihilum descendit. Cum fatetur esse alios professores chemiae nigros in UK, nondum occasionem illis occurrendi habuit. Ambo Mokaya et Richards affirmant nullum esse professores physicos nigros vel.

In agro chemiae sunt tot quadraginta professores, cum sunt 520 in physicis. Status in bioscientiis leviter melior est, cum quinque professoribus nigris ex 825, et machinalis, quae circiter viginti quinque professores nigros ex 1,345 habet. Super omnibus scientiis sunt tantum 20 professores nigri, qui tantum 1,730% totius repraesentant. Horum professores tantum 70 sunt feminae. E contra, homines nigri 0.6% incolarum in Anglia et Wallia secundum recentissimos census faciunt.

Variae causae sunt ad underpraesentationem scientiarum nigrarum conferentes. Richardus credit defectum conscientiae occasiones opportunitatum et absentiam advocationis maiorem clausuras esse pro coetibus marginalibus. Sine reticulis et subsidiis, homo ingeniosorum hominum dissuadet. statistici luculenter demonstrant proportionem nigrarum scientiarum in singulis gradibus scalae academicae ab GCSE ad professoriam decrescere.

Richards, cuius studium scientiae ad pueritiam reduci potest, momentum in luce ponit curiositatis et subsidii ad fovendas aspirationes scientificas. Crescens in unica familia parente, meminit quomodo mens curiosa eum duxit ad explorandum interiora nervus obturaculi sicut puer puer. Quamvis initio "infatus malus" dicatur, Richards explicat suam curiositatem et cupiditatem cognoscendi quomodo res studium suum scientiae nutriverunt.

Defectus repraesentationis nigrae in scientia quaestio implicata est quae multifacetos accessus requirit ad stirpis institutionales distrahendum et inclusivity promovendum. Regii Societatis institutio fundus unus est gradus ad hanc disparitatem compellans, et invigilandum est ut phisici nigri in UK agnitionem et opportunitates mereantur accipere.

