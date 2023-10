Spatium Telescopium Webb insignem in Iove, maxima tellure, in nostro mundo solari fecit inventionem. Mense Iulio 2022, Webb intensum vigentem torrentem trans aequinoctialem Iovis transcurrens deprehendit. Gagates ad celeritatem circiter 320 milia passuum per horae iter est (515 chiliometrorum per hora) et ad altitudinem circiter 25 milium (40 km) in stratosphaera Iovis inferiore sita est.

Prius hac inventione sciverunt astronomi orientale occidentales esse in atmosphaera Iovis icienda. Attamen analysis huius nuper inventae gagates velocissimi motus suggerit internos Iovis dynamicos plus posse quam ante cogitasse. Investigatio perscrutandi gagates in Natura Astronomia divulgata est.

Spatium Telescopium Webb mense Decembri 2021 deductum, observationes scientificas ab Iulii 2022. fecit, imagines cosmi vivida et sagacissimas cepit, inclusas imagines aurorae lucidi in polis Iovis et anulis quae Uranum et Saturnum cingebant.

Recentes imagines gagates amnis Iovis adhibitae Webb's Near-Infrared Camera sumptae sunt. Hae imagines ostenderunt partes aeris Iovis motu gagate perturbari. Gagates per ventos visibiles forfices in imagine investigabatur, quod mutationes in ventorum velocitatibus diversis altitudines et distantias in planetae atmosphaera significabat.

Inventio gagates prope tropopausam Iovis, regionem in extrema troposphaerii sui, suggerit planetae circulationem atmosphaericam circa aequinoctialem aequinoctialem similiorem esse Saturni quam antea cognitam.

Dum Webb solum Iovem e longinquo observare potest, missiones venturae quales sunt Iovis OESA lunae Glacialis Explorer (JUICE) et NASA Europa Clipper gasi gigantem eiusque lunas propius aspectum praebebit. Hae missiones satellites Iovis investigabunt, Callisto, Europam et Ganymedem, quae creduntur satellites pelagi esse qui potentia vitam extraterrestrialem sustentare possent.

Sed aliquot annis erit antequam hae missiones systema Iovis perveniant. Europa Clipper exspectatur ut anno 2030 perveniat, dum sucus Iovem anno 2031 attingere cogitavit. Interea possumus cognoscere ictus mirabiles a Webb's Prope-Infrared Camera e longinquo captos.

Source: Natura Astronomia