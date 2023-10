NASA Iacobus Webb Spatium Telescopium excitantem in atmosphaera Iovis inventionem fecit - summa celeritate vi fluminis supra aequinoctialem planetam positam, supra 3,000 passuum latitudinem tendens. Haec nova pluma praebet pervestigationes pretiosas in interactiones inter stratis turbulentae Iovis atmosphaerae et singularem facultatem telescopii Webb effert.

Ductus a Ricardo Hueso de Universitate patriae Batava in Bilbao, Hispania, turmae investigationis adhibitae notitiae de Camera Webb Near-Infrared (NIRCam), quae mense Iulio 2022. Capta est programmatis telescopii Early Release Science, coniunctim ab Imke de ductus Pater ab Universitate California, Berkeley et Thierry Fouchet ex Observatorio Parisiensi, imagines Iovis capere intendebat inter intervalla horarum X, vel unius diei Iovis, utens varias filtras ad deprehendendas mutationes in parvis lineamentis ad varias altitudinum planetarum. atmosphaera.

Summus solutionis imagines a Webb impetratae investigatores mirabantur, ostendens rigidas notas quae antea observatae erant ut obductos obturbatos. Has lineamenta e regione celeritatis Iouis gyrationis sequendo, bigas dynamicae naturae planetae atmosphaerae aptiorem cognitionem adeptus est. Speciatim poterant cognoscere forfices venti, vel regiones in quibus venti celeritates in altitudinem vel distantiam mutant, et altam celeritatem vi fluminis indagant.

Atmosphaera Iovis ex multiplicibus stratis consistit, et unicae imaginandi facultates Webb permissae phisicis varias altitudinum analysi et gagates rivum segregare. Haec inventio pretiosas informationes praebet de dynamicis Iovis dynamicis et testamenta praestat potenti observationibus capacitatibus Iacobi Webb Spatii Telescopii.

