Investigationis revelat cum primum Exocontinents forsan formaverint

Jane Greaves professor astronomia a Cardiff University investigationem gessit ut quando prima exocontinentia vel continentes in aliis planetis formaverint. Studium, cui titulus "Quando fuerunt Primi Exocontinentes?" et in editis in Research Praecipuis Societatis Astronomicae Americanae, quaerere studet ut mundos habitabiles emendare cognoscendo loca ubi scopuli planetae cum laminae tectonicae magis verisimile inveniantur.

Dum laminae tectonicae ad vitam inchoandam necessariae esse non possunt, munus habent crucialem in obtinendo habitabilitatem planetae per tempus. Plate tectonicae adiuvant temperiem planetae temperare et a suo nucleo calorem dimittere, quod magni momenti est ad magnetosphaeram tutelam conservandam et intra zonam habitabilem manendi.

Ocrea feruntur in ratione inter productionem caloris nuclei planetae et praesentiam lamellarum tectonicarum. Calor in nucleo planetae generatur ex elementis radioacticis, ut uranium, thorium, potassium. Haec elementa in collisione stellarum neutronium et explosiones supernovarum formata sunt.

Utra stellae magis planetas tectonicas et continentes habere velint, ocreae notitiarum stellarum diversorum elementorum abundantiae enucleatae et cum stellarum aetatibus coniunctae sunt. Stellas in duo circulos divisit: stellas tenues orbis, quae sunt iuniores et metallitatem altiorem habent, et stellas densissimas orbis, quae maiores sunt et metallitatem inferiorem habent.

Studium invenit speciem continentium in Tellure fere repraesentare valorem medianum aliis planetis comparatum. Formatio continentalis in Terra circiter ante 3 miliardis annos incepit, cum stellae tenues in sample stellae in sample prima specie continentium 2 miliardis annorum ante Telluris ostenderunt, et stellae densissimae orbis continentes apparentes etiam ante, circiter 4 ad 5 miliardis anni ante Telluris .

Investigationes demonstraverunt relationem inter praesentiam continentium et rationem ferrei ad hydrogenium in stellis. Planetae cum inferioribus Fe/H rationibus magis verisimile habere continentes antea formant.

Ocrea suggerit stellas sub-solare metallicitatis posse scuta polliceri in quaerendis exoplanetis habitabilibus cum continentibus. Hae planetae formae vitae antecedens quam Terra elaboraverunt.

Studium concludit quod exoplaneta saxosa cum continentibus longaevis reperire valde promittat. Investigatio ulterior de abundantia isotopes sicut thorium et potassium, quae ad calefactionem radiogenicam conferunt, plura systema revelare potuerunt ubi vita terrestri fundata vitam in Terra praedestinavit.

Altiore, haec investigatio nostrum dilatat intellectum formationis et habitabilitatis planetarum ultra nostrum systema solarem, magni pretii indagatio futurae explorationis planetariae providens.