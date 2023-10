Nova Study suggestum parva fenestra occasio servare Groenlandiae liquescens Ice Sheet

Recens studium lucem spei praebuit contra mutationem climatis. Cum temperaturae globalis oriri pergunt, schedae glaciei Groenlandiae obtegunt et arcticum rate atrox liquefaciunt. Investigatores tamen credunt nos habere fenestram parvam opportunitatis rerum circum vertere et salvare schedam glaciei liquescentis quae Groenlandiam tegit.

Grenlandiae scheda glaciei significantis sollicitudinis est ob eius potentiam ad gradus marinos vacillantes 20 pedes elevare si omnino liquescat. Hoc consectaria vastitas in regionibus maritimis circum orbem terrarum foret. Dum studium solutionem non praebet ut totaliter liquatio prohibeat, suadet ut actio recipiendi intra limitem specificam temperaturae aliquos effectus mutationis climatis adiuvari possit mitigare.

Priores admonitiones significaverunt Groenlandiam schedam glaciei in periculo tabescere, si temperaturae globalis 3.6 Fahrenheit vel 2 Celsius supra gradus prae-industriales excedant. In statu iam 2 Fahrenheit seu 1.1 Celsium calefactionem superavimus. Nihilominus, hoc studium novum proponit ut paulo plus leeway servaretur in scheda glaciei salvanda.

Secundum investigationem, Groenlandiae scheda glaciei mollior est quam antea. Dum possibilitas irreversibilis ruinae intra paucos annos mille adhuc exsistit, si temperatura 2 Celsii limen exsuperat, parvum incrementum in temperatura in summa ruina non proveniat. Si temperatura intra certum tempus certum demitti potest, facultas est damnum reparandi et in potentia servandi schedam glaciem.

Focus non solum debet esse in liquefactione hodiernae, sed etiam ne amplius in futurum liquefaciatur. Liquefactionem quam testificamur iam ante mille annos mota est, et futurum liquescens ab facultate nostra temperaturae globalis sub 2 limine Celsii limen servandi erit.

Hoc studium lucem spei praebet in pugna contra mutationem climatis. Agendo intra parvam fenestram opportunitatis, impulsus glacialium liquefactionis mitigare et regiones maritimas vulnerabiles ab ortu maris gradus tueri.

