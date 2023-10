Recens meditatio cui titulus "De Risu et Fall of Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in Africa Australi: Testimonium pro Biocrisi Devonian Early-Meridionali in Polo Australi" in Recognitionibus Terrae-Scientiae editis, exstinctum animalium marinorum in Early- Medii Devoniae periodi. Haec periodus calidiore climate et altioribus maris gradibus denotata est, cum magna terra Gondwana iuxta polum Meridionalem sita.

Investigatores, duce Dr. Cameron Penn-Clarke, notam copiam notitiarum fossilium colligebant et enucleaverunt ad cognoscendam originem et exitum Biotae Malvinoxhosan, coetus animalium marinorum quae in aquis frigidioribus vigebant et varias concharum genera comprehendebat. Per analysin analysi provectae, stratas antiquas petras distinctas identificaverunt, singulas ostendentes declinationem in numero speciei animalis marini temporis.

Investigatio manifestavit declinationem biota Malvinoxhosan cum mutationibus in campestribus et climatis marinis connectivisse. Sicut clima incaluit, specialioribus, aqua frigida Malvinoxhosan animalia marina evanuerunt et species generaliores magis aquis calidioribus adaptatae sunt et substituti sunt. Variae maris gradus claustra oceani naturalia dissipantur, permittens aquas calidiores e regionibus propinquioribus aequinoctialibus influere et deduci ad species aquae calidae coloniae deducendas.

Exstinctio biota Malvinoxhosan in ruina oecosystematis polaris consecuta est, ex qua biodiversitas numquam convaluit. Investigatio suggerit coniunctos effectus mutationum in gradu maris et temperationis principales factores post hanc extinctionem eventum fuisse. Incertum adhuc est an hic exstinctio eventus cum aliis in periodo Early-Medio Devoniano connectatur, sicut aevum coniecturae desunt.

Studium etiam vulnerabilitatem ambitibus polaris et oecosystematis elucidat mutationibus in plano maritimo et in temperie. Eventus praeteriti exstinctionis intellegentes pretiosas perceptiones praebere possunt in discrimine biodiversitatis hodiernae, quod in hodierno die versamur.

