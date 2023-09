Aqua-vigilans Satellitum Capita Calefaciens Oceani off California Coast

Collaboratio inter NASA et Gallicum spatium intermedium, CNES, missionem satellitem inundavit Superficiem aquae et Oceani Topographiam (SWOT) quae capax est mensurae Oceani, incluso El Niño, singulari specie. Instrumentum satellites Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) facultatem habet altitudinem superficiei maris metiendi prope litoribus maritimis, ut investigatoribus et forecasters pretiosas informationes praebeat.

El Niño, phaenomenon climatis periodici, in altioribus maris campestribus et calidioribus Oceani temperamentis in occidentali Americae parte oram notatur. Aquae marinae calidae ab El Niño evolutione aquilonis vagantur in orae Oceani Pacifici orientalis, inter se commercium cum fluctui marino assiduo. Hae aquae calidae nuper progressionem Procellae Hilarii moverunt.

SWOT satellitem visualizationem superficiei maris altae ab US West Coast Augusto mense altiores altitudines rubrae et aurantiacae ostendit altiores, aquae calidiores et inferiores quam mediocris altitudines in caeruleo et viridi. Aequamenta maris tendunt ad altiora in locis aquis calidioribus, sicut aqua dilatatur cum calefacit.

Mensurae ab SWOT missionis satellite factae comprehensivae opiniones oceanorum planetae et aquae recentes lacus et flumina praebent. Notitia ab SWOT collecta inaestimabilis erit investigatoribus et forecasters in studio phaenomenorum evolutionis et progressus sicut El Niño. Mense Septembri, US National Oceanica et Atmosphaerica Administrationis validam El Niño hiemem futuram praenuntiavit, maiore quam 70% casu.

El Niño etiam cum ventis commercii aequatorii debilitatem associatur et condiciones frigidiores et aquosissimas ad US Africum et siccitatem ad terras in Pacifico occidentali, sicut Indonesia et Australia, afferre potest.

