Areas frigidae super lunam iuniorem et continentem minus aqua glacie quam antea cogitatio

Secundum novam investigationem, areae frigidae in luna, quae regiones in perpetuum obumbratae sunt (PSRs), minores sunt quam crateres habitant in et verisimile tenent minus glaciem aquae quam antea crediderant. Magnopere interest PSRs ad missiones accessus lunae futurae, cum putantur esse copiosae piscinae aquae glaciei quae ab astronautis adhiberi possunt ad vitam systemata sustentandam et escas erucae generandas.

Novum studium ostendit PSRs esse ad summum 3.4 miliardis annorum, significans se minores esse quam crateres 4-billion annorum in quibus inventi sunt. Hoc insinuat quod opiniones currentes aquae glaciei depositae super lunam denuo recognoscendae debent esse deorsum.

Investigatores, duce Norberto Schörghofer, ex Instituto Scientiae Planetariae in Arizona, simulationes duxerunt ad evolutionem lunae ex formatione 4.5 miliardis annorum abhinc deducere. Hae simulationes ostendebant lunam maiorem reorientationem in suis spinis axi circiter 4.1 miliardis annorum abhinc expertam esse, inde in formatione PSRs prope polos septentriones et meridionales. Princeps tamen obliquitates tunc temporis ad iacturam omnium depositorum glaciei perduxisset.

Quam ob rem moles aquae congelatae in his PSRs occultata minus quam antea aestimata est verisimile est. Scientes maxime student in regione polaris meridionalis lunae, ubi credunt multa volatilia esse, inclusa aqua utilia.

Missiones lunae futurae, sicut in Indiae Chandrayaan-3 robotici descensores duo, intendunt explorare polum lunarem meridianum et vestigia aquae congelatae quaerere. Inventiones ex his missionibus conferent ad intelligendas facultates aquarum in luna.

Demum, hoc studium novum in luce ponit necessitatem ut aestimationes glaciei aquae depositae in lunae regiones perpetuo obumbratas augeat. Inventiones in historia geologica harum regionum illustrant et implicationes habent ad explorationes futuras et subsidiorum lunares utendo.

