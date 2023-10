NASA novum piraticum prototypum lunae, VIPER (Volatiles Rover Polaris explorationis investigans), cursum impedimentum feliciter perfecit simulans loca aspera loca lunaris superficiei. Propositum est piratam mittere ad polum lunarem meridianum mense Novembri 2024 a SpaceX Falconis Gravis erucae.

Ad mobilitatem VIPERI probandam, fabrum Research Centrum in NASA Glenn in Cleveland, ambitum lunarem simulatum creavit cum magnis saxis, arduis clivis et crateribus altis. Vagator in Mons Mouton, montem prope polum lunae meridionalem inibit, et opera lunaris ambitus futurae Artemis programmatis notans in portum locum delectum per suam circiter 100-dies missionem.

NASA communicavit video recentis mobilitatis piratae probationum, ostendens facultatem suam potentiam provocationes superandi in superficie lunari subibit. Probationes inclusa per arduos devexa, valles peragrans, et solum syrtes sicut navigans. Ad perfectionem harum probationum indicat VIPERUM bene instructum ad explorandum loca aspera lunae.

Cum pars programmatis NASAe Artemisiae, quod tendit compositionem lunarem stabilire, VIPER munus in edendis locis in quibus aqua aliaeque facultates extrahi possunt, ad diuturnitatem lunae sustentandam operam dabunt. Praeterea missio VIPERA quaerit origines aquae congelatae et alia volatilia lunae detegere, conservationem super billions annorum, et evasionem e solo lunae.

Machinatores apud NASA's Johnson Centre Spatii in Houston etiam instrumentum scientiae viperae finalem probaverunt, Regolith Ice EXERCITATIO ad explorandum Novam Terrain (Tridentem). TRIDENTINUS est gyratorium percussivum terebra, quae solo incisiones ab usque ad tres pedes infra superficiem lunarem recuperare adhiberi debet. Instrumentum hoc pretiosum notitias dabit in terra lunae viribus, firmitate et temperie.

Ad perfectionem mobilitatis VIPERI probatio et integratio instrumenti scientiae finalis unum gradum efficiunt NASA propius ad mysteria polum meridiani lunae reserandum et viam ad explorationem lunarem futuram patefacit.

sources:

- NASA VIPERA luna pirata usu relinquens descensorem suum lunarem (video)

- NASA/Ames Research Centrum

- NASA/Glennus Research Centre

- NASA/Robertus Markowitz

- NASA magistratus