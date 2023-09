NASA's Osiris-REx Mission Feliciter Delivers Sample of Asteroid Bennu to Earth

NASA missio Osiris-REx insigne miliarium consecutus est, feliciter tradens specimen asteroidis Bennu Terrae. Post septem annos iter itineris billions milium passuum, specimen canistri in deserto Utah descendit. Hoc factum notat maximas materias extraterrestriales extraterrestriales ab aliqua gente reportatas cum Apollo astronautae lunae exempla petrae reddidit.

Canisister, continens pretium capulus mug circiter petrae et alia materia ex Bennu collecta, ab Osiris-REx spatii emissa est, dum prope superficiei planetae transiit. Asteroides Bennu plus quam 200 miliones milium eo tempore aberat. Haec missio primus NASA conatus est ut exempla asteroidis in Terram reduceret.

Asteroides sicut Bennu repraesentant primitivae aedificationis caudices nostrae systematis solaris primae ac pervestigationes pretiosas praebent in chemiam, quae ad vitam in Terra formandam perducere poterat. His exemplis vestigandis, phisici sperant se habere meliorem intelligentiam processuum qui nostram planetam informant et potentiam detegunt sensus de originibus vitae.

Specimen canistra extremas condiciones pertulit cum suum extremum descensum fecit, temperaturas calidiores quam lavas experiens. Fuerat ex velocitate 36 vicibus velocius retardare quam sonum ante portum in Magna Deserto Salt Lake. Partes recuperatio parata est et late pertractata ut in tuto collocet prosperitas pretii exempli.

Post retrieval, theca volabit ad Centrum Space NASA Johnson in Houston, Texas, ubi e regione spatii exterioris alia exempla, sicut lunae saxa, volabitur. Proximus gradus est canistrum in speciali lab aperire et materiam collectae examini inire. Pars exempli conservabitur pro futuris doctis ad studium cum instrumentis provectis, sicut scopuli lunae permanentis ab astronautis Apollini reportati sunt.

Fontes: NASA