Omnes-female Spacewalk Scintillae Excitationem et ponit Future exspectationes

Duo NASA astronautae eventum singularem parant, qui mundi attentionem capiet: quartus totius spatii feminae. Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli accedant ut extra stationem spatialem internationalem die mercurii 8:05 am EDT audeant. Exspectatur missio circiter septem horas duraturas, in quibus operae sustentationis cruciales operae praestabunt.

Studiosus auditorium facultas erit testis hunc historicum eventum vivere, per NASA coverage incipiens 6:30 am EDT. Spatium astronautae observari possunt in Space.com, directe per NASA, vel per vias officiales agentis.

O'Hara et Moghbeli proposita principalia huic spatii ambulationi reponunt truncum portantem conventum in portu solii alpha gyratorii juncturae et arca electronica removere quae ut Group Radiophonia Frequency notatur, quae communicationum systematis antennae partem efficit. Haec opera vitalia conferunt ad bene operandum Stationis Spatii Internationalis et ad facultatem solis vestiendi solaris vestiendi.

Istorum non erat primus conatus spatii spatii ad accedendum; Octobri initio destinatum est. Tamen ob refrigerationem effluo inventae in tergum radiatorem Russiae Nauka moduli, missio dilata est. Cosmonautae Russorum feliciter ambulationem in die XXV mensis Octobris perduxerunt ad investigandum fontem Leak et alia officia essentialia implenda.

Cum prima omnium feminae spatii ambulatio anno 2019 ab NASA astronautis Christina Koch et Jessica Meir factae sunt, tres alii, hoc insigni duo opera omnia. Sed NASA velox est ad illustrandum quod O'Hara et Moghbeli ultimum non erunt. Munus procurationis ad diversitatem et inclusitatem promovendam exploratio spatii efficit ut feminae progrediantur passibus et excellere in campo.

FAQ

Q: Quomodo specto omnes spatiantes feminas vivas?

Q: Quae opera astronautae in spatii ambulatione praestant?

Q: Cur spacewalk moratus est?

Q: An plures erunt spatiis feminae in futuro?

