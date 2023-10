Praeses Vladimir Putin die Iovis nuntiavit novam stationem orbitalem Russiae intendere, quae exploratio spatii progredientis ultra Stationis Spatii Internationalis (ISS), in semita perficiendam esse ab 2027. Quamvis incommodum versatur a prima missione Lunae lunae in 47 annis in Russia expressa, Putin expressit. munus procedendi cum progressio lunari patriae.

Putin extulit necessitatem stationis comprehensivae quae plusquam unum segmentum comprehendit. Dixit, "Cum opes Stationis Spatii Internationalis decurrunt, non solum unum segmentum, sed totam stationem in servitutem adduci oportet." Praeses momentum evolutionis opportune illustravit ne cadat in spatio spatioso fugae facultatem.

Secundum Yuri Borisov, caput intermedium spatii Russiae, conservans facultatem in spatio iunctis Russiae fugae ultra 2030 necessitatem creationis stationis orbitalis Russici. Borisov explicavit, "Si opus magnum-scale non incipimus in creando stationem orbitalem Russiae anno 2024, verisimile est nos propter temporis intervallum facultatem nostram amittere. Quod dico est ISS non diutius ibi erit et in statione Russiae parata non erit."

Putin agnovit casus technicos, qui fragorem in portum Lunae-25 artis in Augusto polo meridiano lunae duxerunt. Quamvis incommodo, rem publicam confirmat lunarem propositum futurum esse, affirmans, " Errata esse errata ". Turpe est omnium nostrum. hoc exploratio est spatii, et quod quisque intelligit. Experientia est quam in futuro uti possumus."

Progressio novae stationis orbitalis Russiae intendit ut recentissimas progressiones scientiarum et technologiarum incorporet, eo quod habet potentiam ad certas futuras provocationes. Dum originale timelineum horarium lunae proximae 2027 missum est, Borisov facultatem ad 2026 progrediendi suggessit.

FAQ:

Q: Quid est timeline pro Russia novum orbitalem stationem?

A: Praeses Putin nuntiavit primam portionem stationis orbitalis Russiae ab 2027 perficiendis esse debere.

Q: Estne Russia programmate lunari commisso recentibus defectibus obstante?

A: Ita, Praeses Putin confirmavit munus Russiae procedere cum programmate lunari.

Q: Cur creatio stationes orbitalis Russiae necessaria est?

A: Sustentandi facultates in spatio expedito Russiae fugae requirit progressionem stationis orbitalis Russicae sicut facultates internationales Stationis Spatii ab 2030 currere expectantur.

Q: Quid nova statione orbitalis Russiae per progressionem considerabit?

A: Statio intendit ad res gestas scientiarum et technicarum provectas considerandas et praeparanda ad futura negotia occupanda.

Q: Num progressio lunaris continue post portum recens fragore?

A: Ita, Praeses Putin confirmavit programmatum lunarem non obstante incommodis manere.