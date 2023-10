Milia hominum circum orbem terrarum per recentem "anulum ignis" eclipsis solis metiebantur. Tamen, cum plerique nostrum eclipsin e Terra spectaverunt, potens satellite US tempestatum alium prospectum e spatio praebuit. Satelles Orientalis Oceanicus et Administrationis Nationalis (NOAA) GOES-Eclipsis umbram lunae dominantem per planetam praeteriens supra viginti milia passuum cepit.

Eclipsis solis fiunt cum luna inter solem et terram transit, obumbrans in superficie nostra planetae. Recens eclipsis fuit "eclipsis solaris annularis" in qua luna longius a Terra sistitur. Hoc facit ut minor appareat luna, nec totum solem operit. Sed pulchram "anulum ignis" efficit effectum, tenuem nostrae stellae visibilem formam relinquens.

Illis qui non erant in recto eclipsis tramite, adhuc eclipsis partialis spectare poterat adhibitis vitreis solaris probatis. Attamen altera totalis eclipsis solis in US et in America Septentrionali die 8 mensis Aprilis anno 2024. Usque adhuc altera eclipsis annularis in US non occurret usque ad diem 21 iunii 2039 .

Eclipsis solaris tam totalis quam annularis sunt eventus speciales qui multum motum astronomiae generant. Rari sunt eventus, qui eos valde anticipat. Itaque, cum proximus eclipsis inciderit, fac ut gaudeat spectaculum.

