In bacteria ab aegris vulneratis in Ucraina de gradu resistentiae antibioticae exploratores detexerunt. Studium, a Lund University in Suecia in cooperatione cum microbiologis Ucrainis perductum, invenit gradus resistentiae inauditas, praesertim in Klebsiella pneumoniae bacteria. Hoc necessitatem sublevavit internationali auxilio ad hanc gravem sollicitudinem destinandam.

Studium, in The Lancet Morbis Infectivis editis, bacterial resistentia aegris vulneratis in bello in valetudinariis evolvit et in valetudinariis tractavit. Inventiones demonstraverunt multos aegros bacteria magno gradu resistendi habuisse. Professor Kristian Riesbeck, cinematographicus Bacteriologiae peritus in Universitate Lundensis, miratus est in bacteria tantis gradus resistendi obvenire. necessitatem subsidii in Ucraina extulit.

Bellum non solum ingentes humanos cruciatus attulit, sed etiam adversus bacteria repugnantes dimicavit. Custodiae oppressae et infrastructurae in valetudinariis destructae aegris contagiones in curatione comparandis operam dederunt. Exemplaria ex 141 hostiis bellicis collecti, etiam adulti cum iniuriis et infantibus cum peripleumonia. Proventus ostendit complures bacteria gram-negativas resistentias ostendisse antibioticis communiter adhibitis, in iis quae nondum in foro praesto sunt. Accedit, quod fere 10% exemplorum bacteria resistens colistin continebat, etiam "ultimum-obvertendum" antibioticam censebat.

Kristian Riesbeck sollicitudinem expressit de resistentia bacteria pneumoniae a Klebsiella exhibita, quae morbos etiam in hominibus cum systemate immune sano causare potest. Ostendit quantum resistentiae in hoc studio observatae ante omnia visa superare, cum 6% exemplarium bacteria continentium omnibus antibioticis probata repugnant. Riesbeck momentum confirmavit Ucrainae adiuvandi in hac condicione permanenti appellandi, ne ulterior propagatio bacteria resistentiae et totam regionem Europae defendat.

Reference:

- "Plurimi multidrug-repugnantes gram-negative contagiones bacteriales in bello victimarum in Ucraina, 2022" - Oskar Ljungquist, Oleksandr Nazarchuk, Gunnar Kahlmeter, Vigith Andrews, Thalea Koithan, Lisa Wasserstrom, Dmytro Dmytriiev, Nadiia Fomina, Vira Bebychek, Erika Matus and Kristian Riesbeck – The Lancet Infectious Diseases.