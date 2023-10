Parare ad Orionids Meteor imbrem

Amateur astronomi in Ontario exspectant apicem Orionidum meteororum hanc volutpat ingerere. Cum ad viginti meteoris per horam, cum globulis lucidis inclusis, eventus spectaculi positus est. Imbre meteororum ex pulvere granorum cometae Halley nascitur et quotannis mense Octobri et Novembri conspicitur. Attamen hoc anno expectatur ad summum per noctes horas die 20 Octobris usque ad 21 Octobris attingere.

Imbrem meteororum prospicere, commendatur ut incipias circumspicere circa 10:30 post meridiem die Sabbati, cum constellatio Orion orientem repurgat horizontem. Luna visibilitatem officere potest, sed si sero manere volueris, expectans donec luna circa 1:15 die dominico mane inspiciendo condiciones meliores praebebit.

Etsi imber meteor Orionides mediocris censetur, tamen visualia captanda promittit. Gary Boyle, notus etiam ut Astronomus Backyard, suggerit esse aliquos globos lucidos, qui satis spectaculi esse possunt, etiam cum luna in caelo.

Imbrem meteororum imaginum capiendis studiosis illis, inveniendis obscurum locum ab urbe luminibus esse necesse est. DSLR cameram erigere in tripode cum fune dimissione et utens 20 ad 30 secundam expositionem augebit casus capiendi aliquid in aspectu tuo.

Praeter imbrem meteororum, stellarum etiam planetarum Saturnum, Iovem et Venerem, ac brumalem viam lacteam videndi facultatem habebunt. In iPhone utens app Sky Guide ad confirmandas adiuvare potest quod videtis.

Si tempestatibus frigidioribus frueris, Geminorum meteororum imber alius eventus expectatur. A sidere Geminorum radiantes, vertex erit a vespera 14 Decembris usque ad diem 15 Decembris. Geminae meteororum imber meliores esse speratur quam Orionides, meteoris tardioribus quae maiorem vim habent ad globos lucidos producendi.

Plures facultates et informationes de astronomia visitate Gary Boyle scriptor website, wondersofastronomia.com. Boyle, incola Montis Austri Ontario, nunc frequentem expeditionem pro nova speculatione currit.

sources:

- wondersofastronomia.com