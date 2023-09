Unicum Munus Vertebralis Caulis Cellulae in Tumore Metastasis ad Spinam

Investigatores in medicina Weill Cornell detexerunt ossa vertebralia, quae spinam faciunt, derivari ab distincta specie caulis cellae quae metastasum tumorem promovet. Per usum ossei "organoides" ex cellulis vertebralibus creato, investigatores notaverunt interdum MFGE8 vocatum, quod insigne munus agit in inclinatione tumorum ad spinam magis quam ad alia ossa diffundenda. Haec inventio inluminat spinae perturbationes et adiuvat, cur solidi tumores saepe metastasizent ad spinam.

Cellae caulis osseae, quae osse et cartilago oriuntur, a muribus separatae sunt, quae figunt in superficie interdum. Analysis gene activitas revelatur quod cellulae caulis sceleti ab ossibus diversis distinctis exemplaribus expressionis gene. Investigatores deinde identidem speciem figentium pro cellulis vertebralis caulis identificaverunt et munus suum in medulla ossis formationis per ulteriora experimenta confirmaverunt.

Priores opiniones suggesserunt potissimum tumores ad metastasizandas spinae, quae "tropismus spinalis", cum sanguinis fluxu exemplarium coniunctum esse. Investigatores tamen probationes invenerunt quod cellulae caulis vertebralis huic phaenomeni respondeant. Semen initiale de tumore metastatico cellularum praevalens occurrit in locis in quibus cellae vertebrae caulis eorumque cellulae progenies sita sunt.

Bigas observavit remotionem cellae vertebralis truncum removere differentiam in metastasi rates inter spinam et ossa longa. Praeterea detexerunt MFGE8, dapibus in altioribus quantitates secretae a caule vertebrali cellulis longis cellulis osseis comparatis, maiorem esse cum spinae tropismo adiumentum. Ad has inventiones in hominibus convalidandas, investigatores cum inquisitoribus in Hospitali pro Surgery Speciali laboraverunt ut humana versos cellulas musculi vertebralis caulis enuclearent.

Investigatores nunc feruntur ad vias inveniendas ad impediendum MFGE8 ad reducendum periculum metastasis spinalis in aegris cancris. Accedit, quod studium singularum proprietatum caulis vertebralis cellularum intendit ad pervestigationes in perturbationes medullae praebere.

Source: Natura, Weill Cornell Medicina, Hospitalis Specialis Surgery