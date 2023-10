Varda Space Industries ad terram Next Spacecraft in Australia sicut probatio Reliquiae pendentium

In-spatium fabricandi initium Varda Space Industriae denuntiavit se in Australiam exscensurum proximum spatii, cum moderantibus US operari pergat ut approbationem primae missionis suae in Utah recipiat. Societas nuper recusationis obversatur cum applicandis ad terram suam spatii in deserto Utah ob quaestiones coordinationis sub nova compage reentry nomine Part 450. Varda CEO Delian Asparouhov declaravit recusationem non esse propter diligentias salutis, sed potius provocationes in coordinatione cum pluribus partibus. .

Quamvis consilia sua in Australia terram appellent, Varda adhuc licentiam requirit FAA reentry etsi spatii in solo Americano non iteratur. Asparouhov explicavit electionem range ex diversis disponibilitate, opibus et facultatibus fundari. Societas cogitat minimum 3-4 pervagationes online habere et proposita ut reentry clausulae semel per mensem ab 2026 consequantur.

Onus regulatorium maioris curae in spatio industriae fuit, sicut testimonium ex tribus spatiis maioribus ante Congressum extulit. Hae societates unanimiter rogaverunt facultates plures pro FAA ad augendam inposuit licentiae tractandam et momentum extulerunt regulae turpis servandae aemulationes Americanae in scaena globali.

Asparouhov necessitatem adhortationis et alacritatis illustravit in Officio FAA Transportationis Commercialis Spatii, agnoscens incrementum exponentiae spatii activitatis in praeteritum novem annos. Inculcavit streamlining non debere salutem vel ordinationem admittere, sed curare satis esse virgam ad necessariam analysin et coordinationem technicam deducendi.

