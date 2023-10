Varda Spatium Industriae, in California fundatum initium investigationis pharmaceuticae et fabricandi in spatio emissae, concordiam cum Southern Launch, privato range operante in Australia, ad futuras spatii in portibus. Hoc venit postquam imperium US recusavit approbare pro reentry Vardae primum missionem experimentalem in orbita pharmaceutica factorum. Foederatae Aviation Administration (FAA) et US Air Force non purgavit naviculam Vardae ad terram experimentorum militarium in Utah propter salutem curarum.

Varda consilia ad missiones regulares in orbita Terrae humili-terra deducendi ad faciliorem experimenta pharmaceutica inquisitionis et medicamenta in microgravity fabricandi. Societatem ausus capitale sumptu assecutus est et quattuor missionum testium massam initialem immittit ut necessarias technologias evolveret. Per has missiones, Varda crystalla ritonaviri, medicamento HIV, intra suum spatii feliciter crevit.

Ad missiones futuras faciliorem reddendam, Varda inquisitionem multiplex situs exscensionis praevenit. Concordia cum Southern Launch permittit secundam missionem Vardae, ad medium-2024 horarium, ut in reintrationem et terram remotam Koonibba Test Range in Australia permittat. Sed Varda in luce ponit consilia semper in Civitatibus Foederatis Americae iterum reverti.

Delian Asparouhov, praeses Vardae et co-conditor, momentum in luce habet optiones habendi pro reentry, simile quomodo societates launch in diversis pads et spatiis launchendi utantur. Koonibba Test Range, in Australia Australi sita, spatium reentitionis commercialis spatium deditum praebet. Southern Launch, quod experimentum range operatur, complures erucae suborbitales his annis immittit exercitum.

Ut in spatio futuro missiones et operationes reentry in Australia gerant, Varda licentiam ab FAA commercii reentrymalem impetrare debebit. Asparouhov antecedit approbationem ab FAA et regulatoribus Australiae pro reentry ad Koonibba Test Range comparatam faciliorem fore comparatam ad priorem applicationem pro Utah experimenti militaris.

