Astraeus iactus stellatus potest pervulgari minas asteroidis omnem vitam in terra obliteratis in pellicula "noli aspicere", sed re vera asteroides est cum potentia minativa vitae in nostram planetam nunc laedentem. Bennu Asteroid, anno 2009 deprehensus, potentiam habet ut grave damnum Terrae afferat si contactum faceret.

Cum incolae solliciti de asteroidei impulsu in vita sua non egent, generationes futuras sollicitare possunt. Proxuma potentiale ictum date pro Bennu Asteroid est 24 Septembris 2182. Attamen casus illius actu cum Terra collidentes admodum gracilis sunt. Sed id NASA non desiit quin missionem Bennu anno 2020 in exemplaria colligeret. Navicularum OSIRIS-REx in Terram revertitur die Dominico, 24 Septembris cum inventis interplanetariis.

Bennu scopum scientiarum maxime excitans est quod plerumque immutata mansit ab formatione systematis solaris 4.6 miliardis annorum abhinc. Terra typice caret, sed eius orbitas cum nostris sex annis incidit.

Tamen, quamvis eius potentia ad effectus devastandos, Bennu Asteroid criteria "percussoris planetarii" non occurrit. Secundum NASA, quodvis spatium petrae maius quam 1 km ad 2 km in magnitudine effectus globalis habere censetur. Bennu deficit huius mandati magnitudo. Denominatur ut "Potentia Hazardous Asteroid" propter longitudinem super 130 metrorum et eius propinquitas ad orbitam Telluris.

Ictum Bennu in Terra pluribus factoribus dependet, incluso 157 Terrae impulsum puncta et eorum probabilia possibilia sunt. Dum probabilitas summa pro ictum est die 24 Septembris 2182, est 99.963% casu quod asteroides Terram fallet.

Si Bennu ictum faceret, magnum detrimentum in circumiectis locis facere posset. Dimissa industria plus XX temporibus fore Tsar Bomba, potentissimum telum nuclei semper probatum est.

Nunc enim iter Bennu non immediatum Terrae comminationem proponit, et homines, quorum interest observare, aptam apparatum requirunt sicut telescopio honesto. Ut certior de tempestatum in Vancouver area maneat, certum praevidens suggestum cum accuratis vicinitatibus praenotionibus specialibus praesto est.

Illud notandum est quod NASA missio permanentis ad Bennu in hac potentia ancipitia asteroidem ulteriores pervestigationes providebit.

Nota: Hic articulus est creatrix interpretatio fontis articuli et non potest omnia singularia vel facta accurate reflectere.