Jed J. Hancock dubia consilia universitatis vituperavit, qui putabat fabrum electricum nasci, non factum. Hac provocatione incitatus, Hancock in studiis suis adipiscing operosissimus factus est. Dedicationis operam dedit opera professoris Doran Baker machinandi, qui eum consecutura NASA societatem pro gradu domini sui adiuvit. Hodie, Hancock praesidens Spatii Edidit Laboratorium (SDL), machinator et investigatio lab in Universitate Utah.

SDL, in societate cum Universitate Arizona, detector comitia et elementa electrica pro spatii NASA OSIRIS-REx evolvit. Haec navicula sideralis tribus camerarum communibus quae OCAMS notis instructa missionem asseroidis Bennu explorare aggressus est. Camerae, scilicet PolyCam, MapCam, et SamCam, certis propositis inserviebant ut in superficie Bennu positi et colore destinata essent. Hancock et turmae in SDL magnas probationes gesserunt ut camerarum efficaciam in spatio curent.

OSIRIS-REx missio ad finem appropinquat, ut exempla Bennu Terrae hoc mense serius reddere cogitat. Spatium solvet Sample Capsulam Redi super oram Californiae, quam Lockheed Martin recuperabit. Haec capsula exspectatur ut magni ponderis de originibus universitatis nostrae contineatur. Nihilominus, OSIRIS-REx nondum exploratum est. Mox novam missionem, OSIRIS-APEX vocatam, aggredietur, ut Apophis asteroidem studeat, quae arctam congressionem cum Tellure anno 2029 habebit.

SDL, publice a Doran Baker condita, anno 1982, longam historiam ad spatium explorationis conferendi habet. Cum Universitas Foederata Research Centrum pro Department Defensionis, SDL variis spatii systematibus et systematibus sensoriis implicatum est. Etiam in imaginibus, ingeniis, et inanibus systematibus elit. Laboratorium munus tradendi de promissis sociis missionalibus, NASA et Department Defensionis, suam dedicationem in inventis scientificis et securitatem nationalem effert.

Sicut Jed J. Hancock SDL in suis continuis conatibus ducit, laboratorium novum telescopium in Kennedy Centro Space parat. Haec telescopia promittit se augere intellectum nostrum universi et ulteriorem firmare SDL munus in audacissimos scientificorum breakthroughs.

definitiones:

- Spatium Laboratorium Edidit (SDL): Investigatio machinalis et lab in Universitate Utah publica.

- OSIRIS-REx: Origines Spectralis Interpretationis Resource Resource sativum Securitatis Regolithorum Explorer, a NASA spatii qui asteroidem Bennu exploravit.

- OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite constans tribus camerarum: PolyCam, MapCam et SamCam.

