Parks urbe inaedificata pristini Incinerators gradus Plumbum erigi potest, Study Finds

Recens studium ducis ab University deductum invenit urbem paradisi et cubilia in locis vasti prioris incineratoris aedificatam adhuc habere signanter altiores gradus plumbi in superficie terrae. Investigatio, a Professore Daniele D. Richter ducta, specimina superficiei soli e tribus hortis urbis Dunelmensis, Carolinae Septentrionalis, quae in incineratoriis locis in primis 1940s primis clausis aedificata erant, evolvit.

Studium demonstravit exempla quae ex sectione Orientalis Dunelmensis Park collectae sunt gradus plumbi in partes MM per miliones contineri, quae plus quam quinquies altior quam hodiernam US Environmental Praesidium Agency (EPA) vexillum pro tutis terrae in locis fabularum liberorum est. Exemplaria ex Walltown Park plerumque gradus plumbi humiles continebant, sed circa 2000% circiter erant et pauca altissima erant. Ex altera parte, exemplaria ab oriente Finis Park omnes gradus soli ducunt infra currentem limen EPA pro liberorum salute.

Inventiones exaggerant necessitatem augendi operas vigilantias et mitigationes in hortis incineratoriis locis aedificatis. Richter momentum in luce posuit contagione periculorum determinandi et intellegendi, quare contaminatio in diversis rates in diversis locis decrescit. Vocavit ad sampling et vigilantia late diffusa, necnon tabulas geographicas et solius creationis mappas plumbeas in urbibus per Civitates Americae Foederatae et Canadae.

Historica exploratio indicant circiter dimidium omnium civitatum in US et Canada lustratum solidam vastitatem inter 1930 et 1950 incineratam esse. Incinetores varias purgamentorum et purgamentorum genera cremaverunt, additis fructibus plumbi contentis. Fraxinus superfuit, qui contaminantium instar plumbi congestus erat, interdum circum pomaria et alia spatia urbana diffusa.

Ut facilius sampling et vigilantia nisus, Richter usum novarum technologiarum memoravit ut instrumentorum fluorescentium portatilis X-radii. Haec instrumenta praeviam analysi soli exempla praebere possunt pro multis metallis, incluso plumbo, in tantum XX secundis. Accedit historica monumenta de vasto incineratione et cinerum dispositione ut hotspotum celerius iuvare possent.

Altiore, studium potentialem diuturnum periculorum valetudinis periculorum cum plumbo contagione in urbanis soils associatis effert ac necessitatem continuae nisus monitoris extollit et haec pericula in hortis et aliis urbanis spatiis in incineratoriis locis superioribus aedificatis.

-- Environmental Science & Technology Letters (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488