Impetus Neutralis Hydrogenii in Effugere Lyman-Alpha Photons in Reionization-Epoch Galaxies

Astronomi adhuc incerti sunt de processu et leo reionizatione, quae est cum hydrogenium in mundo iterum ionizatum est postquam atomi neutrae circiter 200 miliones annorum existunt. Reionizatio photons Lyman-continuum (LyC) agitatur, quae vim habent ut electrons ex atomis hydrogenii moveat. Quaeritur, undenam sint haec LyC photons? Multi astrologi credunt primos galaxias in universum reionizing partes agere.

Per tempus reionizationis galaxies emissae radiorum Lyman-Alpha (Lyα) erant, quae cum atomi hydrogenii transitus e primo statu suo ad terram suam emitterent. Tamen non omnes photons Lyα ex his galaxiis effugere potuerunt. Si Lyα photon ad marginem galaxiae spargit, effugiat et detegatur. Si nullae photons Lyα effugere possunt, suadet photons LyC etiam effugere non posse, et galaxia ad reionizationem non conferre.

Praesens hydrogenii neutri (HI) in his galaxiis effugium photons Lyα impedire potuit et per consequens photons LyC. Ad hoc investigandum, studium in specimen galaxiae observatum circa finem reionizationis perductum est, adhibitis Lyα et [CII] emissionibus (emissione carbonis quae iustam quantitatem energiae unius electronici effugiendi hausit) ut redshifts metirentur.

Redshifts Lyα et emissiones in unaquaque galaxia comparata sunt. Investigatores invenerunt velocitatem offset inter duas species emissiones, quae velocitatem Lyα, notarum cinguli, cum III gas massa in galaxies ab Epocha Reionizationis certo connectuntur. Hoc significat Lyα in his galaxiis effugium altiore HI gasi contento moveri, potius quam regiones locales.

Inventiones indicant gasorum HI copiam augere difficiliorem reddere photons Lyα, quae etiam fugam ionizing photons LyC impedit. Hoc insinuat quod pervestigationes altiore III contento galaxiarum perspicientias in processu reionizing universum praebere possunt.

Future observationes per Iacobum Webb Spatium Telescopium (JWST) exspectantur ut altiora qualitates notitiarum veterum galaxiarum ex reionizationis aetate praeberent, maiorem huius significantis periodi in universa historia intellegentiam praebentes.

Fontes: Lauren Elicker, University of Cincinnati