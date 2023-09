Intellectus Bacterial Motors: Effectus Nanomachines

Investigatores ab Universitate Nagoya, Osaka University, et Nagahama Instituto Bio-Scientiae et Technologiae significantes inventa fecerunt circa locummotionem bacteria et eius applicationes potentiales in evolutione nanomachinorum. Manipulus, a Professore Emerito Michio Homma et Professore Seiji Kojima ductus, partes identificavit moleculi FliG in strato flagellari, seu "motricis" bacterii.

Motor flagellator in bacteria rotorem et statorem habet. Stator functiones sicut machinas, dum rotor rotatur secundum transmissionem rotationis statoris. Haec mechanismus permittit bacteria progredi vel retro progredi. C anulus, dapibus complexus, hunc motum moderatur. Moleculum FliG intra C anulum defessa agit, transitum inter motum ante et retrocedens expediens.

Inquisitores mutant G215A de moleculo FliG, quod clockwise rotationem motoris causat permanentem. Per studium suum, manipulus invenit mutationes in structura fliG et in commercio moleculorum aquae circa eam responsabiles motus horologici. Hae mutationes etiam occurrunt in forma FliG normali cum horologico versatur. Differentiae structurae bacteria efficiunt ut inter motum ante et retro flectendum respondeant ambitu suo.

Intellectus corporis proprietatibus dapibus fliG est breakthrough in comprehendendo mechanismum hypotheticum gyrationis mutandi in motoribus. Inventiones viam sternunt ad evolutionem motorum compactorum cum altiori energia conversionis efficientiae. Haec cognitio applicari potest ad designandas nanomachinas artificiales, quae certam habent potestatem super eorum rotatione. Progressiones hae potentiae habent varias regiones verteret, sicut medicina et ratio vitae artificialis.

Studium, in iScientia editum, notabile gradum progreditur in intellectu nostro motorum bacterialium eorumque implicationibus potentialibus ad nanomachinorum efficaciorum evolutionem. Novas vias aperit ad investigationes in nanotechnologia et machinatione, possibilitates excitando offerens pro progressibus technologicis futuris.

Source:

Tatsuro Nishikino et al. Mutationes in retis hydrophobicis FliGMC domain inducunt permutationem rotationis motoris flagellaris, iScientiae (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Nagoya University]