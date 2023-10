Novus Vulcanus Centaurus erucae Duc in Excitando Missionis

Tempus feriae venturae extra specialem tractatum spatium enthusiastarum habet sicut United Launch Foedus (ULA) praeparat ad fugam novae Vulcani Centauri erucae eius valde anticipatae. Haec missio, quae Certification-1 (Cert-I) inscribitur, notabile lapidem in ULA deducunt facultatem et conatus explorationis notabit.

Vulcanus Centaurus eruca est ut reponat ULA's Atlas V et Delta IV vehicula, gloriantes incrementa quae fines spatii dis explorant. Powered by two BE-4 engines built by Blue Origin, the core stage of the Vulcan Centaur Utitur liquid oxygeni and liquid methane fuel, similar to SpaceX's Raptor engine. Hoc environmentally- amica ratio propulsionis repraesentat gradum progredi in technica eruca sustinenda.

Ceterum scaena superior Vulcani Centauri duas machinas RL10 RLXNUMX ab Aerojet Rocketdyne, quae hydrogenium ad generandum valide impellit. Accedit, eruca solidis boosters erucae augeri potest (SRBs) ad augendam facultatem levandi secundum requisita missionalia.

Potentissima figuratio Vulcani Centauri, sex SRBs instructa, magnum payload capacitatem 60,000 librarum (27,200 chiliogrammata) ad orbitam Terram demissam (LEO). Hoc superat ULA secessus Delta IV Gravis et etiam maximus Atlas V varians secundum facultatem payload.

Cert-1 non solum fugae experimentum ministrabit sed etiam missionem lunarem excitantis aggredietur. Pittsburgh innixus astrobotico lunari, Peregrine, navigationem virginem ad Vulcanum Centaurum conscendit ad lunam. Haec demonstratio obligationem ULA elucidat ad explorationem inceptis incisis sustinendam.

Cum ULA parat Cert-1 post moras superatas explosione scaenae superioris in probatione hoc anno, spatium enthusiastae avide exspectant missionem huius erucae valde provectae. Volcanus Centaurus cum suis ingentibus facultatibus et applicationibus futurarum applicationum notabilem notat lapidem in ULA continua nisus ad explorationem novarum altitudinum spatium propellendi.

FAQ

1. Quid est eruca Centauri Vulcani?

Vulcanus Centaurus erucae Iunctus est Launch Societas proximae generationis vehiculum immittit, quod Atlas V et Delta IV rockets suas reponere constituit.

2. Quae est payload capacitas Centauri Vulcani?

Vulcanus Centaurus 60,000 librarum (27,200 chiliogrammata) payload ad orbitam Terrae (LEO) humilis (LEO) liberare capax est in sua figura validissima.

3. Quas machinas Centaurus Vulcanus potentia fecit?

Vulcanus Centaurus duabus BE-4 machinis a Caeruleo Origine constructis propellitur ad scaenam nucleum et duas machinas RL10 ab Aerojet Rocketdyne ad scaenam superiorem.

4. Utrum Vulcanus Centaurus pro missionibus lunaribus adhibeatur?

Ita, missio ventura Certification-I Vulcani Centauri mittet Astroboticum descensorem lunarem, Peregrinum, in sua prima semper missione ad lunam.

5. Quae causa fuit cert-1 morarum?

Cer--1 moras obversas ob explosionem scaenam superiorem hoc anno tentantes, ULA hortantes ut piscinas vehiculi confirmaret et eius salutem ac fidem curaret.