Pittsburgh-fundatur societas aerospace, Astrobotica, ad historiam faciendam cum deductione primi lunaris lander, quae a United Launch Foederis (ULA) novi Centauri erucae Vulcani portabitur. ULA CEO Tory Bruno per CNBC Technologiam Summi Consilii Executivae Synodi CNBC denuntiavit deductionem inter diem 24 Decembris et 26 Decembrem esse statuendam.

Astroboticus peregrinus roboticus descensor erit in tabula erucae, una cum pay- onere Celestis, societas quae operas launches adhibet ad cremandas reliquias in spatium memoriale mittendum. Lorem $79.5 decies centena millia pactionis Astroboticae ab NASA in MMXIX per Commercial Lunares Payload inceptum consideratum est. Missio intendit liberare stipendia scientifica in regiones septentrionales lunae pro agente spatio.

Secundum Brunonem, tempus launchendi specificum electum est ex considerationibus scientificis ad mechanicas orbitales pertinentibus. Missio astrobotica requisita sedulo moderata condiciones deponens et continuas communicationis radiophonicae cum Network Altum Tractus. Haec factores fenestram launchum ad paucos dies cuiusque mensis restringere.

Iter ad hunc lapidem non sine provocationibus fuit. Prima nuntiatio ULA sicut provisor Lorem anno 2019 facta est, cum delectu launchendi anno 2021. Sed moras technicas cum eruca Vulcani, qualis est explosio scaenae superioris in tentatione apud NASA Marshall Centrum fugae spatium mense Martio, incommodis effecit. . Morae praeterea factae sunt propter machinam erucae probationis incidentes quae machinas Originis BE-4 Caerulei habent. Quamvis his incommodis, ULA confidit se probationem et absolute Vulcani scaena superiore mense Novembri completurum esse.

Prima haec missio, quae Certification-I vocatur, una est duarum certificationum volatus, quae a Force Spatia requiruntur. Lorem a Launch Complexum 1 locum habebit apud Cape Canaveral Stationis Spatii in Florida. ULA consilia ambitiosa ad cadentiam Vulcani deducendam augendam, quae singulas duas septimanas per medium-41 deducunt. Societas expectat postulare operas launches ab utroque regimine et clientibus commercialibus, cum recenti contractu vincat ab Amazone ut partem sui satelles interrete mega-constellationis insigne Kuiper deducendum sit.

