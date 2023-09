Turkish Astronomi Study NGC 2509 Open Botrus Using Gaia Data

Usura notitia ex satellite ESA Gaia, astronomi ab Universitate Istanbul, studium in botro NGC 2509 aperto gesserunt, perspicientia in parametris structuris et astrophysicis praebentes. Racemi aperti sunt globi stellarum, quae laxe inter se gravissime ligatae sunt et ex eadem nube hypothetica formantur. NGC 2509, in constellatione Puppis sita, est botrum medium aevum apertum, quod male quaesitum est, cum multis suis proprietatibus adhuc incertis. Ad investigandum NGC 2509, astronomi e notitia astrometrica et photometrica ex Gaia Data Release enucleata 3. Sodales glomerati ab astris campi separaverunt ac accuratiores parametri NGC 2509 fundamentales determinaverunt.

Studium invenit NGC 2509 medium proprium motum habere inter -2.72 et 0.8 mas/annum in ascensione et declinatione recta, respective. Distantia aestimata est circiter octingentos annos levis, et aetas eius verisimillimum est 8,200 miliardis annorum. Radius botri limitans circiter 1.5 annos levis est, et rubens est 16.7 mag. Metallica NGC 0.1 mensuratur in plano 2509 dex, et densitas eius centralis est circiter 0.0152 stellarum/arcminum.

Dilatat indicem notarum galacticorum racemis apertis et eas singillatim intendens studens augere intellectum nostrum formationis et evolutionis nostrae galaxiae. Hoc studium ad cognitionem NGC 2509 confert et magni pretii informationes de suis proprietatibus praebet. Ulterior investigatio et studium racemorum aperti magis de intricata universitatis nostrae natura detegendum perget.

