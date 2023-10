Investigatores post recentem studium in ephemeride Naturae editum testimonium invenerunt nucleum Telluris diffluere posse. Studium vetustis lavae intentum manat ex Baffin Island in Archipelago arctico in Canada, quod summas rationes helii-3, helii-4 continebat, et alia rara isotopa in rupibus molaribus terrestribus semper inventa est.

Gradus elevati helii-3 suadent lavam effluere ex profundo in nucleo Telluris oriundam. Etsi accurata mechanismus quomodo haec effluo evenit lateat, hypothesis est vestigium quantitates rariorum elementorum, ut helium-3, e core et peregrinatione in superficie Telluris videre possunt.

Haec inventio aedificat ex praevia scientia quod bellum-3 in Baffin insulae rupibus insit. Investigatores tamen determinare voluerunt quanto altiores gradus relationibus superioribus comparati sunt, possibilitatem cori Leak adhuc sustinentes.

Fortunate, hoc Leak periculosum esse non videtur. Investigatores decreverunt non satis esse belium-3 atomorum in saxis minas ponendas, et cum bellum-3 gas nobile est, non cum aliis elementis chemica penitus se occurrunt. Accedit, area ubi lavae defluit, ad Baffin Islandiam maxime remota est, cum periculo expositionis humanae minuitur.

Inventio potentiae effluo in nucleo Telluris interrogationes movet quaerendas de intellectu nostro interiorum planetarum operationum. Ulterior investigatio opus erit ut mysterium circa hoc phaenomenon explicet atque eius implicationes pro nucleo Telluris determinet.

sources:

- Natura (journal)

– Fontes imaginum: Mariana Ianovska / Adobe