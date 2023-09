Scientistae in Universitate Bangorensi parvas nuclei cibus globulos elaboraverunt ut triso cibus notus est qui viam nuclearem quam vim verteret posse cogitamus. Hae pilae, magnitudine fere papaveris, ad potentiam parvam reactoris per Rolls Royce ordinantur. Universitas Cambrica credit hunc reactor applicationes habere posse in terris, basibus lunaribus, et etiam in rocky, propter suam parvitatem.

Triso cibus, cibus particulae isotropicae tri-structuralis brevis, in 1960 primitus evoluta est. Constat nucleo facto ex uranio, carbone et oxygenio, tribus strata carbonibus et ceramico-fundatis, quae materiam radioactivam contineat. US Department of Energy ad triso cibus significavit "fomentum robustissimum nuclei in terra."

Dissimilis cibus nuclei traditus, triso cibus in se continente et radioactiva materia non liquefaciet vel emittit, etiam cum extremae temperaturae per periodos protractae expositae sunt. Progressiones recentes uranium dioxidum repositum cum uranium oxycarbide in globulos adhuc viderunt, firmitatem suam augebant.

Explicatio reactoria parva, quae cibus triso potentiae laborat, novas possibilitates pro potestate nucleari in variis campis aperit. Reactoris parvitas magnitudinis eam aptam facit applicationibus in basibus lunaribus, ac fontem energiae compactae hic in Tellure praebens. Accedit, quod natura pacti reactoris potentiam candidatum ad usum in rockets facit.

Dum triso cibus ipse circa decades fuerit, felix applicatio huius fomitis in parva reactor per Rolls Royce est quod hoc consilium distinguit. Restat videre quomodo technologia explicabitur et amplitudo potentiae eius.

sources:

- US Department of Energy

- Power Magazine