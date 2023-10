Collectio rara et captanda artium et cathedrum, inter 1880 et 1900 creata, gratia auctionis areae apud Sheppard's Generosissimi Bibliothecae venditionis mense proximo gratia datur. Ex iuglande pulchre caelatae ficti et holoserica ascensis sedibus luxuriosis ornata, hae sellae insigne Fotae Domus, insigne Hibernicum praedium, ferunt insignem. Aestimatur arcessere inter €8,000 ad €12,000 (fons: Sheppard), hae intricatae cathedrae in divitem hereditatem culturae Hiberniae perspiciendam praebent.

Philippus Sheppard, domus auctionis proprietarius, intimum cum his cathedris nexum habet, suam significationem supra mere obiecta artis agnoscens. Hos specus videt ad veterem narrationem. Alta persuasionis sensu, asserit: « Narrant nos qui sint et quales sint ».

Quo diligentius inspiciatur, unaquaeque sella absconditum secretum - faciem pilosam arcanam in eius consilio absconditam habere apparet. Catalogus hoc aenigmatis elucidat, describens cursorium insculptum duos cherubos, unum vigilantem et alterum dormientem. Haec caelestia pennas suas extendunt, inconsutilis transfigurantes in frondes extravagantes ex acanthi foliis compositas. In medio huius tapetis viridis, subtus labium superius et nasum adamussim sculptum, est visio aenigmatis Viridis Viridis. Signum regenerationis temporis, Viridis homo celeberrimus factus est argumentum architecturae per totum mundum. Talis tamen pictum est raritas in supellectile Hibernica, ut has cathedras eo magis eximias.

FAQ:

Q: Quid est aestimatio harum artium et cathedrarum artificiorum?

A: Extimationis harum cathedrarum inter €8,000 et €12,000 est (fons: Sheppard).

Q: Quando hae sellae auctionentur?

A: Hae cathedrae pertinebunt ad venditionem bibliothecae Sheppardi Nobilis die 7 et 8 Novembris.

Q: Quid significat occultam faciem in singulis sellis?

A: Facies abscondita in unaquaque sella elementum suo consilio corruptum addit, Virum repraesentans, ARGUMENTUM architecturae renascentiae temporis figurans.

Q: Cur hae sellae rarae considerantur?

A: Hae cathedrae rarae censentur ob societatem cum Fota Domo, praeclaro Hiberniae praedio, et inopia Viridis Hominis in Hibernica supellectile.