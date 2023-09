Testimonium suggerit Antiquae Animae marinae ut adiuvisti Figura Evolutionis Neuronum

Recens studium in ephemeride Cell editum evolutionem neuronum in animalibus explorat, in placozoans, animalibus marinis millimetre amplitudo collocatis. Investigatores apud Centrum de ordinatione genomica in Barcinone detexerunt cellas secretorias speciales inventas in placozoans potentia praecursores neuronibus esse in animalibus complexioribus.

Placozoans sunt simplices creaturae quae carent partibus vel organis corporis. Magnitudines circiter arenae magnae sunt et algis et microbis in mari vadoso, calidis pascuntur. Haec animalia aestimantur primum apparuisse in Terra circiter DCCC miliones annos abhinc unum e quinque praecipuis animalium generibus.

Inquisitores variis technicis hypotheticis et exemplaribus computatoriis usi sunt ad varias cellulas rationes in placozoans describendas et quomodo evolutas intellegebant. "Cellas atlases" creaverunt qui racemos vel "modules" generum cum speciebus cellulis specificis consociatos cognoscere permiserunt. Comparando diversas species, quomodo hae cellulae tempore evolutae restauraverunt.

Studium declaravit placozoans habere novem rationes principales cellularum connexas rationibus cellulis intermediis inter eos transitus. Hae cellulae crescunt et dividunt ad stateram conservandam necessariam ad movendum et comedendum animal. Interestingly, investigatores detexerunt distinctam globi cellarum peptidergicorum in placozoans quae similitudines cum neurons communicant. Hae similitudines non inveniuntur in aliis animalibus primo ramosis, ut spongiae vel succorum pectinarum.

Investigatores invenerunt cellulas peptidergicas in placozoans differentes similiter processui neurogenesis in animalibus provectis. Habent etiam modulos generosos necessarii ad catasta prae-synaptica neuronis, quae permittit nuntios mittere. Tamen elementa desunt necessaria ad finem nuntium neuronalum recipiendum vel ad signa electrica perficienda.

Accedit, studium demonstravit genera cellularum placozoan inter se communicare utentes specificae proteins quae GPCRs et neuropeptides vocantur, similia quomodo neuronae neuropeptides in variis processibus physiologicis utentes communicant.

Inventa suadeant evolutionem neuronorum circa octingenta miliones annos abhinc cum cessum cellulis secretoriorum in placozoans incepisse. Subinde hae cellulae novos generum modulos consecuti sunt, qui evolutioni scaevolarum postsynapticorum, axonum, dendritarum et canalium canalium permiserunt, ducens ad formationem verorum neuronum.

Hoc studium in primis evolutionis neuronis statibus lucem praebet et perspicientia praebet origines complexorum systematum nervorum in provectioribus animalibus hodie visis.

sources:

- [Cell Journal] (https://cell.com)

- [Center pro Genomic Ordinatione](https://www.crg.eu/)