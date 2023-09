Investigatores a Centro pro ordinatione genomic Barcinone notabilem inventionem de evolutione neuronorum fecerunt. Studium suum in placozoans, creaturis marinis millimetre mediocri posuerunt, et invenerunt cellulas secretorias speciales in his animalibus antiquis neurons in organismis magis implicatis oriri posse.

Placozoans creaturae simplices sunt quae primum in Tellure apparuerunt ante annos circiter DCCC miliones. Hae bestiolae minimae nullas partes corporis aut organa habent, et pascendo in algis et microbis supersunt. Investigatores invenerunt cellulas peptidergicas in placozoans signa neurogenesis ostendere et modulos generum habere similes structurae neuronales prae-synapticae. Hae cellulae etiam utuntur systemate communicationis similes processibus neuropeptidis agitatis in neurons inventis.

Studium involvit varias cellulas rationes in placozoans destinandas et earum notas et modulorum generum resolvendo. Investigatio revelavit placozoan cellulas a progenitore epitheliali cellulas per signa neurogenesis similes differre. Habent etiam modulos generosos necessarios ad catasta prae-synaptica neuronis. Sed elementa desunt ad finem nuntium neuronalum recipiendum et signa electrica peragere nequeunt.

Similitudines inter cellulas peptidergicas in placozoans et neurons sunt admirabiles. Hae cellulae multas proprietates habent communes cum cellulis neuronalibus primitivis, suggerentes ut sint evolutionis gradus lapidei ad progressionem neuronum.

Inventio haec priora notiones de evolutione neuronorum provocat et suggerit fundamenta neuronorum ante octingentos miliones annos formare coepisse. Ex parte evolutionis evolutionis, mane neurons inceperunt habere cellulas secretorias peptidergicae similes illis quae in placozoans inveniuntur. Subinde hae cellulae novos generum modulos consecuti sunt et evolvuntur in systemata neurali intricata in animalibus provectis observata.

Dum adhuc plus est discere de historia evolutionis systematum nervorum, haec investigatio pretiosas pervestigationes praebet in originibus neuronum. Praesentia similitudines hypotheticae inter cellas placozoan et neuronas quaestiones movet de trajectoria neuronis evolutionis et de singularibus notis diversarum stirpium animalis.

Source: Centrum pro Genomic Ordinatione