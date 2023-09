Hoc Hebdomadae messis luna: Final Supermoon Anni

Hac septimana, sky vigiles circum orbem terrarum in tractatu sunt, sicut ultimam supermonam anni testantur. Ventura plena luna, quae "messis luna", solito maior et clarior apparebit, aspectum efficit stupendo illis satis felix ad eam videndam.

Supermoon fit cum luna plena coincidit cum proximissimo Lunae accessu ad Terram in orbita elliptica. Hoc phaenomenon in lunae apparente usque ad 14% maius et 30% lucidius quam plena luna regulariter. Terminus "supermoon" ab astrologo Richard Nolle anno 1979 signatus est et ex quo favorem in caelo fanaticum adeptus est.

Luna messis est plena luna quae proxime accidit ab aequinoctio autumnali, quod incidit circa 22 Septembris. Hoc anno, luna messis ad summum splendorem in die 20 Septembris perveniet. Nomen "messis lunae" ex traditione agricolarum oritur utentis lunae ad suas operas horas per spatium messis extendendi.

Secundum NASA, optimum tempus ad considerandam messem lunam paulo post occasum solis, cum luna mox supra horizontem est. Hoc tempore, luna solito maior appareret propter illusionem opticam causatam per propinquitatem ad res in horizonte circumiecta.

Dum messis luna est aspectus pulcherrimus ad videndum, eius significatio excedit appellationem visualem. Multae culturae circa mundum culturae messem lunam sociaverunt cum tempore abundantiae, gratitudinis, ac messium celebrationum. Finem aestatis significat et initium autumni, tempus transitus et reflexionis.

Sic, cape stragulum, maculam reperire fovere, et anni superma- nere frui. Est perfecta opportunitas admiranda mirabilia nostri universi ac pulchritudinem, quam natura nobis offert.

