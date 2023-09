In admirabili inventione, investigator teenage Matvey Nikelshparg nomine inuenit species parasitoidis vespae facultatem per plastic exercendi habere. Nikelshparg, qui studium vespas parasitoidis investigandi habet, hanc inventionem fecit dum experimenta cum insectis in lab domo sua gerens.

Eupelmus messene species est parva vespae quae ova sua in vel intra alios cimices ponit. Hae vespae utuntur organo ovipositore vocato ad gerendum in incrementis plantarum induratis, quae gallae vocantur, quae larvas aliarum vesparum specierum tutantur. Nihilominus, Nikelshparg animadvertit E. messene vespae ovipositore suo uti posse ad terebrationem per lancem petri plasticam et ovum extra continentem ponere.

Nikelshparg inventas in Acta Hymenoptera Research retulit. Experimenta deduxit ad explorandum quid accideret cum multae vespae E. messene cum una larva larvae in catino petri positae sunt. Dum plerique vesparum larvarum statim aggressi sunt, unus homo in muri polystyrene discelli loco terebrare elegit. Hoc mores observatum est in octo vesparis e LVI erexit.

Processus palaestrationis per plasticas duas horas ad vesparum occupavit, inter quas pro prandio vel aqua rumpit. Investigatores etiam animadverterunt artem motus vespae differre ab exercitatione in gallas. Visum est vesparum mores flexibilem artem habere cum ad superficies plasticas pervenerunt.

Facultas harum vesparum ad perspiciendas plasticas praesentes quaestiones quaerendas. Incertum est quomodo vespas puncturas lenis petri patinae, praesertim cum rimas, quas in galla uti consuerunt, in materia plastica non sint. Praeterea ignoratur cur aliae species cognatae eosdem mores non exhibent.

Haec inventio latius implicationes habere potuit ad cognoscendas puncturas instrumenta varia insectorum, etiam culicibus, quae morbos portant. Etiam in novo instrumento chirurgico evolutionem ducere potest, quae vesparum exercendis ingeniis inspiratur.

sources:

- Acta Hymenoptera Research?

– Uroš Cerkvenik, biologus in universitate Ljubljana in Slovenia