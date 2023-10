Recordationes nuper factae sunt quae sinunt nos audire sonos ab uno e latissimo et vetustissimo organismo viventium in Terra. Pando, ingens silva ex una arbore formata, est insignis planta speciei aspenis efTusi pertinens. Cum 47,000 caulibus omnibus identicis DNA possidentibus, Pando trans 100 acras in Utah diffunditur. Cum aestimata aetate potentiae 12,000 annorum, haec colossalis ens vivum 6,000 talentorum metricorum ponderet et iactat arboreos caules qui usque ad 24 metra eminent.

Sanus artifex Jeff Rice cum amicis Pando collaboravit ut sonos organismi occulti huius notarent. Hydrophonem intra cavam ad radicem rami collocans et ad radices arboris eam plicans, Rice languidum sonum reperit, etiam in tonitruo vibrationes capiens. Artifex credit vibrationes per myriades foliorum causari in silva pulsum et vibrationes suas transmittere per ramos et in terram.

Systema radicis Pando coniungitur, ut patet ex sonis captivorum vapulando cum ramus eminus percussus est. Cum systemata radicis communicata in speciebus aspenticis communia sunt, Pando eminet ob insignem magnitudinem et aetatem.

Haec nova occasio audiendi sonos Pando habet tam artis quam scientificae potentiae. Lancea Oditt, fundator Amici de Pando, potentialem videt hac sana notitia in studiis scientificis utendi ut melius intellegatur ingens systema hydraulicum absconditum sine laesione aliqua.

Jeff Rice significationem sonorum naturalium in studiis environmental extulit, affirmans se recordationem biodiversitatis localis esse et ad modum mutationis environmental adhiberi posse. Infeliciter, Pando nunc est in statu declinationis propter humanos actiones, quales sunt in expurgatione et exstirpatione predonum, quae auxilium praebent incolarum herbivorearum. Hoc movet sollicitudines de futuro huius organismi extraordinarii et de oecosystematis quod sustinet.

