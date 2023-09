Cinephiles missionem poeticam in cinematographico Nocte Vivi Mortuorum commemorare licet, ubi mortui orienti tribuuntur radiorum ex spatio specillo redeuntis a Venere. Dum conceptus delectabilis pro pellicula est, NASA omnibus persuadere vult eorum recentem missionem immortui non involvere. Die Dominico OSIRIS-REx navigium suum septem annos rotundum iter feliciter perfecit ad asteroidem 101955 Bennu, exemplum scopulorum et pulveris referens.

NASA Administrator Bill Nelson declaravit Bennu asteroidem in potentia ancipitia esse ob gracili casu Terrae impactionis. Sed haec designatio non debet confundi cum periculis zombie-luctis in cinematographico George A. Romero depictis. Praecipuus huius missionis focus est notitias pretiosas colligere de compositione primae nostrae systematis solaris. Scientistae sperant contenta asteroidis pervestigationes praebere in formatione planetaria, moleculis organicis et possibilitate aquae liquidae.

Post triennium iter OSIRIS-REx decidit in capsulam reditus exempli sui supra Utah. Capsula deinde per atmosphaeram descendit et leniter in terrain prostravit. NASA curatores ad capsulam caute accesserunt, ut omnia salutis consilia constiterant. Etsi JAXA, intermedium spatium Iaponum, similes missiones iam sine incidenti explevit, NASA extra cautiones fecit ne contagione aliqua potentiale.

Capsula OSIRIS-REx statim in cubiculum purum translatum est et nitrogenium continuum fluxui subiecta est. Hic processus intendit ad puritatem exempli conservandam in investigationibus propositis. Praecipuum propositum est omnem potentialem commercium cum materia terrena vitare, ne tumultus zombie apud Centrum Space Johnson prohibeat.

Ad scopum investigationis dilatandum, NASA consilia usque ad quartam partem Bennu exempli causa scientiis terrarum orbis divulgandae sunt. OSIRIS-REx turma, ex 233 phisicis ex 38 institutionibus composita, portionem exempli accipiet. Canadian Space Agency and JAXA etiam minores portiones accipient, cum maior pars in Centro Space NASA Johnson conservabitur pro phisicis futuris.

Interea navicularii OSIRIS-REx explorationem suam continuat et nunc in itinere suo destinatur, asteroides 99942 Apophis. NASA conatus ad mysteria spatii intelligenda pervenisse longe ab cinematographico Nocte Vivorum Mortuorum, sed quies certa, reditus OSIRIS-REx missio nullas creaturas inmortuas implicat.

sources:

- [Nox Mortuorum vivi] (https://youtube.com/watch?v=xj0O-fLSV7c&start=22&feature=oembed)

- NASA Twitter Account