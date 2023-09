Astronomi exoplanetam insignem Gliese 367 b detexerunt, cognomento Tahay, quod ob singulares proprietates suas attentionem cepit. Gliese 367 b planeta est in genere Ultrashort Period (USP) planeta, orbita circa stellam suam complens in 7.7 horis iustis. Una ex ducentis fere aliis USP planetis quae hactenus notata sunt. Quae tamen praeter Gliese 200 b densitatem incredibilem ponit, bis fere terrestris.

In tanta densitate, docti putant Gliese 367 b fere totum ferreum componi debere, ut saxea pallium ablatum sit. Elisa Goffo, auctor recentis studii in Gliese 367 b, comparat Telluri similem planetam sine suo scopuloso pallio.

Gliese 367 b initio utens notitia de NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Posterior investigatio mensuras emendavit et massae et radii accuratiorem aestimationem praebuit. Massa planetae nunc 63% Telluris esse decretur, cuius radius 70% Telluris est.

Gliese 367 b aspectus eius est origo. Valde improbabile est quod planeta in statu currenti suo formatur. Facultas una est ut nucleus sit planetae qui pallium suum per eventum calamitosum vel collisiones cum aliis protoplanetis in prima formatione exuit. Alia possibilitas est quod Gliese 367 b regionem ferream opulentam in protoplanetario disco e quo formavit circumseptus est.

Investigatio per Goffo et turma eius deducta etiam praesentiam duorum plurium planetarum in Gliese 367 systematis patefecit: Gliese 367 c et d. Horum etiam planetarum praesentia notionem sustinet quam USP planetarum saepe in systematibus cum multiplicibus planetis reperiuntur, missionum formationis possibilium insinuans.

367 b Gliese est membrum singulare classis exoplanetarum quae super-Mercuries dicta est. Hi planetae habent compositionem similem Mercurio, sed maiores et densiores sunt. Gliese 367 b, praesertim, planeta USP densissimus adeo repertus est, nucleo ferreo 91% suae molis erecto.

Dum accurata origo Gliese 367 b mysterium manet, eius notae insolitae pergunt ad exempla hodiernas formationis planetariae provocare. Praeterea studia et observationes huius expositionis attrahenti praebere possunt pervestigationes pretiosas in formatione et evolutione planetarum in extrema condicione.

sources:

- Acta Litterae Astrophysicae - "Societas densitatis Ultra-altae, ultra breve tempus Sub-Terra GJ 367 b: Inventio duarum additarum Planetarum Belgicarum ad 11.5 et 34 Dies".

- Universitas Taurinensis - Elisa Goffo, Auctore Duc

- NASA Goddard Space fuga Center - NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite

- Observatorium Australe Europae