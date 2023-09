Fujianvenator prodigiosus detegens: illuminans in Evolutione Avium

By

Recens inventio fundationis in Provincia Fujian Sinarum reliquias CL-million annorum aviani dinosaurorum Fujianvenator prodigiosi vocati revelavit. Cum Archaeopteryx, genus dinosaurorum avianorum, iamdiu praematuro evolutionis avium consideratus est, hic novus dinosaurus perspiciendam praebet momentum in origine avium modernarum, et potuit magnum hiatum implere in fossilia.

Fujianvenator prodigiosus, magnitudine circiter pulli, cruribus elongatis habitis et brachiis alarum similibus. Corpus eius lineamenta morphologicas cum avialans, troodontidis et dromaeosauridibus communicavit, sed necessarias fugae adaptationes deerat. Sed posteriores pedes hyper-longi suadeant cursorem peritissimum fuisse, fortasse per paludes elabi posse.

Quamvis incompleta conservatio ossei eius investigatores speculantur quod digitos Fujianvenatoris prodigiosi examinandi de suis oecologicis habitibus clues revelare potuerunt. Si signa telarum inveniantur, hoc dinosaurum viaticum in gyris aquaticis navigandi facultatem habuisse. Conditiones tamen digitorum difficilem reddit hanc aspectum confirmare.

Inventio haec adhuc argumenta praebet dinosauri tempore Archaeopteryx iam in varias avium species diversificari. Investigatores per evolutionis viam harum antiquarum creaturarum intelligendo pervestigationes pretiosas obtinent in originibus specierum aviarum quae hodie exstant.

Inventa huius studii in ephemeride Natura divulgata sunt, multum adiumentum praebens ad corpus cognitionis crescentis circa evolutionem avium. Inventio haec confirmat nexum inter dinosaurus et aves, quatenus perplexitas vitae textus et praeclarae mutationes quae super decies centena milia annorum facta sunt.

