Mundi lux SWITCH: stella exsuctus in Black Hole Exhibits Brilliant Flashes

Astronomi inventionem machinationem fecerunt circa stellam sitam 500 miliones annorum lucis abeuntem. Haec stella, nomine Velox J0230, est fere magnitudine solis nostri et paulatim devoratur parvo nigro foramine. Interestinger aspectus huius phaenomeni est quod astronomi observaverunt coruscationes splendidas quae sequuntur eventum. Hae fulgura per spatium septem ad 10 dies clare lucent ac subito desinunt, instar micantium lucis transitum. Proxime post mensem, foramen nigrum processus cum stella repetit.

Stella massam effundens hoc modo geno est sicut nanum album, et processus notus est eventus distractionis aestuum. Talia fere tantum 100 hucusque observata sunt. Non raro stellae ex parte scissuris nigris foraminibus aluminis similes sunt, cum investigationes monentes has distractiones partiales etiam plus quam perfectae esse posse. Antea tamen instantiae perturbationum partialium fiebant vel singulis horis vel semel in anno. Inventio Celeris J0230 missionis intermediam praebet.

Inquisitores hanc "inventionem serendipitam" vocant, quia observationes praevias eventum turbulentum non deprehenderunt. Observationes initiales mense Iunio rapidam guttam in claritate stellae in quarto die revelaverunt, factore minuendo 20 in iustis 57 kiloseconds (15.8 horis). Stella igitur difficilis ad videndum facta est. Inquisitores putant Celerem J0230 prope centrum galaxiae sitam ubi nigrae foramina typice reperiuntur, congruere cum situ Typus-II supernovae anno 2020 invento. Possibilitas tamen eius explosionis stellae inconveniens censetur.

Nigrum foramen edax Celeri J0230 residet in galaxia parva 2MASX J02301709+2836050 appellata et massam fere 10,000 ad 100,000 vicibus solis habet. Hoc studium prima observatione stellae magnitudinem nostri solis per foramen nigrum concidit. Investigatores intellegere conantur cur haec stella ex parte tantum disiecta sit, sicut hodiernae rerum inquietorum intellectus suggerit propinquitas stellae ad foramen nigrum extensionem eius incisurae determinare. Densitas stellae etiam videtur factoris momenti esse.

sources:

— Charta in Natura Astronomiae edita: (source articulus)