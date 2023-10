Quantum Inquisitores Actio Simulatio Reverse Time fluunt Using Entanglement

Investigatores in Universitate Cantabrigiensi fecerunt machinationem in ambitu quantitatis mechanicae. Quantis implicationibus abusionibus, simulare poterant, quod fieri posset, si temporis fluxus in contrarium versa esset. Turma David Arvidsson-Shukur ex Hitachi Cantabrigiae Laboratorio ductus, theoriam suam cum quanto metrologiae copulavit, campum qui quantitatis theoriae utitur ad mensuras sensitivas valde. Experimentum implicat duas particulas implicantes, quarum altera tractatur ut statum praeteritum alterius particulae mutaverit, ita eventum experimenti mutans.

Implicatio significat cum coetus particularum identicos status quantitatis communicent etiam postquam magnis distantiis separati sunt. Hoc phaenomenon quantam computationem subicit, ubi particulae implicatae computationibus multiplicibus exercendis adhibitae sunt. Dum notio particularum retrocedens in tempore disputatur, adventus Cantabrigiensis quadrigis possibilitates novam lucem infundit.

Simulatio turmae demonstrata est theoretice possibile est actiones praeteritas sanare in quantum implicationibus manipulationis utentis. Exempli causa, illustrabant quomodo aliquis donum alteri homini mittere posset in diem unum, nisi sciret album velle suum usque in diem duos, sed tamen curo mutare id quod in die missum est unum secundum informationem receptam. Haec innovatio applicationes potentiales aperit in computandis aliisque technologiae facultatibus.

Experimentum detegit 75% casum defectus pro effectu observato, significatus eventus desideratus consecutus est in uno tantum e quattuor currit. Ad hoc mitigandum, investigatores suggesserunt multas photons implicatas intricatas et filamentum adhibendo ad photons non incorrectos tollendos, cupientes aliquos demum notitias renovatas perferre. Dum manipulus declarat suum laborem non posse traditionalis temporis peregrinationem, significat explorationem notabilem in fundamentis quantitatis mechanicae et medium ad corrigendum praeteritum erratum in melius futurum.

Studium variis fundamentis et Institutis fultum est, inclusa Fundatione Sueco-America, Lars Hierta Memorial Fundatio, Collegium Girton, et Consilium Research Physica et Engineering (EPSRC).

Source: Cambridge University, Physical Review Letters