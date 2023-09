Scientistae detexerunt quam quaedam reptilia marina in aetate prehistorica longa colla celeri gradu evoluta sunt. Investigando fossilium serpentis marini, Chusaurus xiangensis, investigatores e Sinis et UK invenerunt has veteres reptiles novas vertebras suis aculeis addidisse, permittentes ad elongationem collium suorum.

Initio investigatores incerti erant si C. xiangensis erat pachypleurosaurus ob collum breve relative. Attamen adhuc analysin suam classificationem confirmavit. Ut melius progressionem collium longarum intelligant, viri docti fossilium inter eosauropterygianorum comparaverunt, coetum qui pachypleurosaurum includit, ex diversis temporibus aetatis Triassicae.

Studium declaravit rationem abdominis longitudinis ad collum longitudinis in his reptilibus auctam ab 40% ad 90% intra circiter 5 decies centena millia annorum. Post hoc tempus, incrementa collium retardavit, significans se ad meliorem vivendi longitudinem pervenisse.

Veteres reptiles diu colloces pauciores vertebras habent, postea propinquis comparati sunt. Dum Chusaurus habebat 17 vertebras, postea pachypleurosauros 25. Plesiosaures quidam e tempore Cret- tico Late plus vertebras habebant, Elasmosaurus habens 72 vertebras.

Investigatores speculantur has colla longas serpentibus permisisse ut praedam suam efficaciter capiant, sicut squilla et pisciculi. Facultas praedae celeris natandi celeris ad salutem opportunam fuit. Haec adaptatio evolutionis evolutionis verisimiliter fuit a massa extinctionis eventu cognita sicut Magnus Moriens, qui ante periodum Triassic factam fuit. Celeri evolutio reptilium marinorum in recuperatione periodi suam mollitiam et aptabilitatem in facie calamitosas eventus effert.

Demum, inventio quomodo serpentium marinarum longa colla evolutas praebet magnas pervestigationes in historia evolutionis antiquarum creaturarum et in lucem praebet eorum superstites consilia in mutabili mundo.

